Haapsalu Rotary klubi kingitus Haapsalu muusikakoolile. (1)

Vello Kuhi

Koostöö muusikakooli ja Rotary klubi vahel on kestnud juba mõned aastad ja meil oli ka sel kevadel hea meel kui väikesed tulevased muusikud meie koosolekul oma praegusi oskusi demonstreerisid. See vahetu kohtumine viis jällegi mõttele, kuidas saame abiks olla muusikakooli laste õpingutele.

Kuna muusikalist ja pedagoogilist potentsiaali võrreldes koolimuusikaõpetajatega on klubi liikmetel siiski märgatavalt vähem, otsustasime panustada võimetekohasele rahalisele panustamisele ja muretseda koolile mõned pillid, mis aitaksid noori nende huvitegevuses.

Otsus saigi ellu viidud ja muusikakooli kevadkontserdil andis klubi president Elari Saar muusikakooli direktorile Andres Kasele üle mõned pillid ja muud pillimänguks vajalikku. Lapsed said oma käsutusse klarneti, kaks kitarri, kaks viiulikohvrit, ning lisaks viiuli-, tšello- ja kontrabassikeeli. Loodame, et nende pillidega harjutades nii mõnigi muusikakooli laps omale pillimängu nii selgeks saab, et tema üle meil kõigil põhjust tulevikus uhkust tunda on.

Fotod: Haapsalu Rotary