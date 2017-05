Eugen Veges: Maris Lauri hirmutab üldsust hinnatõusuga

Eugen Veges

Reformierakonna üks arvamuliidritest kirjutab oma arvamusloos („Maris Lauri: uued maksud toovad hinnatõusu“), et Jüri Ratase valitsus pidavat ühe käega lahkelt andma, teisega võtma topelt tagasi. Maris Lauri kirjutises domineerib poliitpropaganda, mille nimel ei põlata isegi üldsuse (hinnatõusuga) hirmutamist, kirjutab Eugen Veges (pildil).

Igat seisukohta annab põhjendada. Isegi Rail Balticu kasumlikust andis arvudest välja imeda. Kõik on suhteline. Tõendatavus peitub mätta otsas, millelt toimuvale läheneda. Kui toetavatele argumentidele läheneda ühte moodi, vastuargumentidele aga teistmoodi, siis pole keeruline tõestada isegi seda, et must on valge, valge aga must.

Kõikide valitsuste soov on hallata suuremat hulka rahamassi ja sellega oma võimul olemist põlistada. Sellel põhineb soov tõsta maksusid. Maris lauri süüdistab praegust valitsust maksude kergitamises, kuid tema erakonna suhtumine maksude kergitamisesse ei erinenud praeguse omast. Erinevust on vaid teostuses (varjatult/avalikult) või sihtgruppides (vaesema/ jõukama elanikkonna maksustamine).

Elanikkonna maksustamise temposid ei saa võrrelda. Need oleksid võrreldavad vaid siis, kui kasutataksime samu teostusi (ei maksustaks varjatult). Vaatamata nende võrreldamatusele julgen väita, et Jüri ratase valitsuse võimule tulekuga pole elanike maksutamise tempo kiirenenud. Jätkatakse samas tempos. Varem kasvatati seda (elanikkonna maksuobrokit) paljuski varjatult, nüüd tehakse avalikult. Mõlematel (ka varjatud) maksusude tõstmistel on majanduskeskkonnale ja elanike sissetulekutele sama mõju.

Maksustamisele hinnangu andmise juures oleks vaja teadvustada, et riigieelarve ja omavalitsuste üksikute tuluridade ning sisemajanduse kogutoodangu jagatis ei anna maksukoormusest ülevaadet. Selles ei kajastu varjatud ja näilised maksud, ei kajastu elanikele tagastatava osa (sotsiaalsed tagatised) mõju saldole. Valele eeldusele tuginemine viib valele järeldusele.

Reformierakond on võimul olles olnud väga agressiivne maksude kergitaja. Riigilõivude kergitamised, monopoolsete riigiettevõtete dividentidele panustamine, tulumaksu langetamisest suurema töötuskindlustusmaksu kehtestamine, haiguspäevade eest maksmine erasektori kohustuseks panemine jmt pole Jüri Ratase valitsuse leiutised. Kui mainitu pole elanike maksukoormuse kergitamine, siis mis maksukoormuse kergitamine on?

RE juhitud valitsused kasvatasid elanike maksutamist statistilist maksukoormuse indikaatorit kahjustamata. Poliitilisi tegemisi õigustati statistilise näitajaga, kuid oodatud tulemit (laste arvu kasv, kodumaalt lahkujate vähenemine, tervena elatud eluaastate pikenemine, rahva ühtsus, soovitud majanduskasv, avalike teenuste kvaliteedi paranemine jmt) pole järgnenud.

Maris Lauri vibutab arvamusloos sõrme Jüri Ratase valitsuse suunas, üritab hirmutab inimesi hindade kerkimisega. Hinnatasemed ei sõltu aga niivõrd maksudest, kuivõrd pakkumise ja nõudlsuse suhtest. Majanduskasvust kiiremal palkade (indikaatoriks avalik sektor) kergitamisel ja maksurahaga laristamisel on hinnatasemetele maksumääradest oluliselt suurem mõju.

RE juhitud valitsused käitusid sarnaselt Jüri Ratase valitsusega – ühe käega andsid, teisega võtsid topelt tagasi. Lähenemine võimaldas püsida pikalt võimul, kuid tänaseks on eestlased muutunud umbusaldavamateks ja kärsitumateks. Oodatakse muudatusi. Kui Jüri Ratase valitsus jätkab varasemate valitsuste lähenemistega (maksustamise kasvatamine), siis pikka iga ei saa tal olema.

