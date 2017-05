Endel Susi: presidendiga maratonirajal

Foto: Tartu Jooksumaraton/FB

Pühapäeval toimus Tartu jooksumaraton, mis tegelikult on 23 km pikkune maastikujooks Otepäält Elvasse. Jooksu teevad mõnevõrra raskeks väikesed tõusud ja langused. Kuid ilm oli jooksuks igatipidi soodne, mis lausa kutsus jooksma.

Osales ka vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes lõpetas üldjärjestuses 925. ajaga, naistest oli ta 168-s, N45 vanuseklassis 17-s, saades ajaks 2:09.46. Jooksu lõpetas kokku 1428 jooksusõpra.

See maastikujooks on leidnud koha vähemalt kaheksa välisriigi rahvasportlase hulgas. Eriti populaarne on Tartu jooksumaraton Lätis ja Venemaal.

Konkurentsi esikohale aga sisuliselt polnudki. Keenialane Ibrahim Mukunga Wachira pistis kohe stardist punuma, kuigi oli ainult sokkide väel – oli jätnud jooksutossud kellegi kätte ja see unustas õigel ajal tagasi anda.

Roman Fosti üritas keenialased küll kannul püsida, kuid vahe kahe mehe vahel muudkui suurenes. 12. kilomeetril võttis Argo Jõesoo (Läänemaa Kergejõustikuklubi) neljaliikmelise jälitajate grupi vedamise enda peale, kuid vahe suurenes tasapisi endiselt. 20. kilomeetril alustas Fosti lõpuspurdiga, kuid Wachira oli juba liiga kaugel, et teda veel ohustada. Wachira võiduajaks oli 1:13.23. See on ka uus rajarekord.

Teise koha saanud Fosti kaotas talle 4.19. Argo Jõesoo lõpetas neljanda ajaga 1:18.20. Mehi Läänemaalt rohkem polnud.

Endine Jõesoo klubikaaslane Läänemaal, nüüdne Simuna mees Margus Muld saavutas 151. koha ajaga 1:39.51.

Kas oli see presidendi eeskuju või midagi muud, aga naisi oli Läänemaalt rohkem kui mehi. Parim neist oli Kadri Raadla Taeblast ajaga 1:57.58, olles selle ajaga naistest 68. Naistest kümme kohta tagapool lõpetas Mare Padu ajaga 1:59.43. Paremuselt kolmas läänlane oli Laura Niils ajaga 2:15.36. Paremuselt neljand läänlane oli Paliverest Jaanika Paalmäe, saades ajaks 2:15.54.