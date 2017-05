Läänlased olid Rapla sprindil edukad

Kalle Kruusma

Foto: erakogu

Laupäeval toimus Rapla kardirajal järjekordne sprint autodele.Kohale oli tulnud 71 võistlejat, kellest 17 olid läänlased.

Meie võistlejatel läks servast serva – olime poodiumil ja olime ka viimaste seas.

J-16 klassis oli 11 võistlejast kolm Läänemaalt: Marcus-Indrek Simmer, Jako Allika ja Cärolyn Soidla. Seekord meie võistlejatel kolme esimese sekka asja polnud, aga nad olid tublid – vastavalt 4., 6. ja 10. koht.

Olgu öeldud, et Cärolyn sõidab oma klassis kõige lahjema autoga, millel 1400 kuubikut.

J-18 klassis oli stardis üheksa võistlejat, kellest kaks Läänemaalt. Kahjuks meie poistel puudub Rapla kardiraja kogemus. Virgo Šumanil tuli leppida 8. ja Ranno Kristmannil 9. kohaga.

2WD-v stardis oli kümme sõitjat, kellest kolm meie mehed. Lootused olid Rutmar Raidmal, kelle hooaeg on alanud hästi. Kuid seekord ei istunud asfaldisõit talle kuidagi – Rutmarile tuli 9. koht.

Kolmas läänlane oli Kalle Kruusma, kes sõitis Cärolyni käest laenatud autoga, sõitis sellega 1800-ste vastu ja oli viimane ehk kümnes. Kruusma ütles ,et nii lõbusat võistlust pole tükk aega olnud, kus kulged ja saad samal ajal ka raja äärset silmitseda, sest kiirust ja jõudu nagu polekski.

2WD –s klassis oli kohale tulnud 16 sõitjat, kellest neli Läänaemaalt.

Esikoha võttis küll Eero Labotkin, aga teise ja kolmanda koha peale käis võistlus viimase vooru finišini, kus võttis paremuse Marko Kukuškin teise läänlase Valmar Gildeni ees sajandikega.

Lembit Madissoo, kes aegajalt käib sõitmas, oli seitsmes ja seekord selles klassis sõitnud Toomas Lemberg 14.

SU klassis olid kümnest võistlejast pooled läänlased. Kindla võidu võttis Raplamaa mees Aivo Täpsi, meie mees Egert Jakobi sai 2- koha ja Martin Jaanus jäi napilt poodiumilt välja.

Bruno Jakobi maadles tehniliste probleemide küüsis, nagu ka Andres Kruusma ja Hillar Kruusma ning said vastavalt 8., 9. ja 10. koha.

Järgmisel nädalal peaks toimuma Narvas rahvaralli, aga kuna registreerunud on vähe, võib see võistlus ära jääda. Siis on aeg autosid korrastada kuu aja pärast toimuva Tapa rahvasprindi jaoks.