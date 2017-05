Läänemaa jahimehed küttisid lõppenud hooajal 600 põtra

Toimetanud Urmas Lauri



Põdrad Põgari kandis. Foto: Urmas Lauri

Jahimehed küttisid lõppenud hooajal Eestis rekordiliselt 7390 põtra ja loendasid kevadel pärast jahihooaja lõppu põtrade arvukuseks 11 415 looma, samas peab keskkonnaagentuur (KAUR) põtrade arvukust mõnevõrra suuremaks. Läänemaa jahimehed küttisid 594 põtra.

„Viimase hooaja jooksul kütitud 7390 põtra on kõigi aegade suurim number, nii palju põtru pole teadaoleva ajaloo jooksul kunagi kütitud,“ ütles KAUR-i elusloodusosakonna peaspetsialist Rauno Veeroja. Ta lisas, et rekord sündis ka eelmisel hooajal, kui kütiti 6873 põtra.

Harjumaa jahimehed küttisid möödunud hooajal 933. Läänemaal kütiti hooaja jooksul 594 põtra.

Veeroja märkis, et riik on metsanoorendike säästmise nimel soovinud põtrade arvukust vähendada ning see on ilmselt õnnestunud. Samas on põtradel praegu poegimisaeg ja Veeroja sõnul on 11 000-12 000 suuruse põdrapopulatsiooni juures oodata 5000-6000 vasika sündi.

Spetsialisti sõnul erinevad ka jahimeeste ja keskkonnaagentuuri andmed põtrade arvukuse kohta, kusjuures jahimeeste number on 20-25 protsenti KAUR-i omast väiksem.

„Meil käib paralleelselt hirvlaste pabulaloendus, mis annab teavet asustustiheduse kohta,“ rääkis Veeroja. „Põtru uurides lõikame igal aastal suure hulga loomade sigimiselundkondi läbi ja sealt saame erinevat looteinfot ja teavet viljastatud munarakkude kohta. Möödunud kevadel, pärast jahihooaja lõppu, võis meie andmetel põtrade arvukus mitmete indeksite järgi arvutatuna olla umbes 14 000 looma, jahimehed aga hindasid mullu kevadel põtrade arvukuse samaks mis tänavu, ehk umbes 11 500 loomale.“

„Praegu kogume värsket teavet. Käib metsakahjustuste seire ja pabulaloendus on pooleli – arvan, et põtrade arvukus on sellise küttimise järel läinud langustrendi, aga kui palju täpsemalt, selgub enne jaanipäeva ilmuvast aruandest. Usun, et see päris nii see pole, nagu see jahimeeste numbrist paistab,“ õtles Veeroja. „Kui võrdleme eelmise aasta nende hinnagutest kokku saadud nubrit tänavusega, siis mingit muutust nagu polegi. Reaalsus on vähe teine. Aga kui palju, ei oska praegu veel öelda.“

2016. aasta hooajal küttisid jahimehed Eestis 6873 ja 2015. aastal 5815 põtra. Eestis tohib põtru küttida 15. septembrist 15. detsembrini.