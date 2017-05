Läänemaa aasta ema 2017 on Rita Lai (2)

Toimetanud Urmas Lauri

Sel aastal saab Läänema aasta ema tiitli Piirsalus elav Rita Lai, kes on koos abikaasaga üles kasvatanud kolm tublit poega. Rita on oma kodukoha kogukonna seltsitevuste eestvedajaja, aktiivne Naiskodukaitse liige ning hinnatud töötaja Risti hooldekodus. Rita Lai kandidatuur esitati sel aastal lausa kahel korral ning ka varasemalt on teda kandidaadina esile seatud.

Rita Lai on Läänemaa elanik olnud 32 aastat. Ta on olnud 30 aastat abielus ning üles kasvatanud 3 poega. Rita Lai kandidatuuri esitaja toob esile: “Pean oluliseks, et minu poolt pakutud kandidaat on kasvatanud kõigist oma lastest igati täisväärtuslikud mehed, oma kodukoha patrioodid lausa“. Rita pojad on rajanud endale kodud endises Risti vallas ning kõik kolm töötavad päästjatena.

Rital on 6 lapselast, kelle kasvatamises ta igal võimalikul juhul osaleb.

Erialalt on Rita Lai sekretär-asjaajaja ning kõrgharitud raamatupidaja. Viimased 10 aastat on ta töötanud Risti hooldekodus. Rita täiendab end pidevalt ning õpib hetkel Haapsalu kutsehariduskeskuses eakate hooldamist.

Ta osaleb aktiivselt kogukondlikes tegevustes ning on Piirsalu külaseltsi liige ja raamatupidaja. Samuti on ta kauaaegne rahvatantsurühma Heide-Tõmme liige ning kuulub Naiskodukaitse ridadesse.

Sel aastal esitati Läänemaa aasta ema tiitlile kolm kandidaati. Rita Lai on Lääne-Nigula valla elanik, ülejäänud kaks Haapsalu linnast.

Aasta ema saab kingituseks ehtekunstnik Keiu Kullese autoriehte. Maavanem Neeme Suur annab Läänemaa aasta emale auhinna üle reedel, 12. mail kell 16.00 Lääne maavalitsuse saalis.

Fotod: erakogu