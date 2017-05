Kakrarahu vanim kalakajakas alustas pesitsemist

Kaie Ilves

Teadaolevalt maailma vanim kalakajakas Marta elas 34aastaseks. Mullu ta Kakrarahule enam ei jõudnud. Foto: Arne Ader

Kakrarahu kõige vanem kalakajakas on sündinud 1988 ja saab juunis 29aastaseks.

„Kui vanaks see isaslind elab, on raske ennustada,” ütles Kakrarahul ligi 40 aastat kajakaid uurinud ornitoloog Kalev Rattiste.

Nime linnul esialgu ei ole.

„Enda jaoks olen talle nime pannud, aga mõtlesime, et kuulutame välja, kui ta saab 30aastaseks,” ütles Rattiste.

29aastast kalakajakat ja tema kaasat nägi Kaarel Kaisel juba tänavu 5. aprillil Lihula vallas Matsalu küla mail. Kaasa on 16 aastat noorem, sündinud 2004 ja saab suvel 13aastaseks. Paar on koos kaheksandat aastat. Kaasasid on juba nähtud ka pesitsuskoloonias Kakrarahul, pesas on kolm muna.

Teadaolevalt maailma vanim kalakajakas Marta elas 34aastaseks. Mullu ta enam oma pesitsuspaika Kakrarahul ei jõudnud. Marta oli Kakrarahul koorunud ja seal järjepidevalt pesitsenud. Viimased kaks suve viis Kalev Rattiste Martale sünnipäevaks kimbu pääsusilmi. Veel tunamullu munes kõrges eas Marta kolm muna.

Marta kaaslane, temast kaheksa aastat noorem Oskar ootas mullu Martat Kakrarahul nagu ikka. Martaga oli Oskar koos olnud 21 aastat. Kui Marta ikkagi ei saabunud, leidis 27aastane Oskar endale uue, noorukese kaaslase. Väljavalitu on nelja-aastane, 23 aastat Oskarist noorem.

„Tehke järele,” ütles Rattiste naljaga pooleks.

Kivi kõrval pesalohus mune neil veel ei ole.

34aastase Marta järel vanemad kalakajakad olid Helju ja Endel. Mõlemad elasid 31aastaseks. Endel oli ornitoloogide seas kuulus mitmenaisepidamise poolest. Rattiste sõnul oli Endel väärtuslike omadustega lind, kes aastail, mil isaslinde oli Kakrarahul vähe, pidas mitut kaaslast.

„Mõnikord munesid Endli väljavalitud ühte pessa. Mõnikord olid pesad erinevad,” meenutas Rattiste.

Rattiste ise saabus tänavu rahule 19. aprillil. Tänavune kajaka-aasta on Rattiste sõnul eriline – hiline ja aeglase algusega. Kui mullu muneti esimene muna 20. aprillil, siis tänavu 25. aprillil. Esimese üheksa päevaga loendas Rattiste 71 pesa, mullu 112 pesa.

„4. mail sai 90. pesa kirja,” ütles Rattiste.

Kakrarahul pesitseb üle 1500 kalakajaka.