Haapsalu noored koristasid Kastani parki

Dan Taidla

Laupäeval, kui üle Eesti peeti Teeme Ära talgupäeva, tehti Noorte omaalgatuse eestvedamisel talgutööd ja Haapsalus Kastani pargis.

Pargikoristusel osales kuus inimest. „Alguses plaanisime 30 inimesega hakkama saada, kuid inimesi tuli kõigest kuus,” ütles Läänemaa Noortekogu aseesimees Dan Taidla.

Vähene osavõtt aga ei seganud linna heaollu panustamist ja suuremad tööd sai tehtud. Küll aga oleks saanud teha enam, kui oleks olnud rohkem inimesi.

“Üritus oli väga hästi korraldatud. Samuti anti söögiks talgusuppi. Tore oli näha, et meil on inimesi, kes on valmis tulema ka vabal päeval talgutele. Arvan, et selliseid ettevõtmisi võiks rohkem olla,” kommenteeris Läänemaa Noortekogu liige ja talguline Karl-Edward Uibo.

"Väga tore oli veeta hommikupoolik värskes õhus tehes midagi ühiskondlikult kasulikku. Teeksin seda iga kell uuesti, jäid igati positiivsed muljed sellest üritusest,” rääkis talguline, Haapsalu Noortevolikogu liige Kairit Liiv.

Sel aastal möödus Teeme Ära algatusest kümme ja esimest talgupäevast kaheksa aastat. Selle aasta fookusteemad olid Eesti vabariik 100, kodukoha ohud ja laulupeoks häälestumine. Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai tõuke 2008. aastal suurest prügi koristusest ning sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest.