Prokurör süüdistab politseinikku võimupiiride ületamises (13)

Prokurör Indrek Kalda. Foto: arhiiv

Haapsalu kohtumajas algas reedel kohtuistung politseiametniku üle, keda süüdistatakse alaealise ähvardamises ja kehalises väärkohtlemises.

39aastast Alar Luike süüdistatakse selles, et mullu jaanuaris ähvardas ta 17aastast Kerti ja põhjustas talle kehalise väärkohtlemise kaudu valu, mullu märtsis aga kasutas ametiisikuna ebaseaduslikult füüsilist jõudu kolme alaealise kinnipidamisel.

Et kannatanutena osalevad protsessis kolm alaealist, taotles prokurör Indrek Kalda kohtuistungi kinniseks kuulutamist. Kohtunik sellega nõus ei olnud, suletud uste taga arutatakse vaid alaealiste jaoks delikaatseid episoode.

Prokurör Kalda ütles kohtule, et Luike süüdistatakse selles, et ta kasutas mullu 20. jaanuaril Haapsalus 17aastase Kerdi kinnipidamisel ülemäära jõudu ning ähvardanud noormeest vägivallaga. Samuti kasutanud Luik mullu 12. märtsil kolme alaealise kinnipidamisel postimaja hoovis võtteid, mida saab pidada kehaliseks väärkohtlemiseks. Süüalune Alar Luik end prokuröri esitatu järel süüdi ei tunnistanud.

Mullu 20. jaanuaril loopis seltskond noori Tallinna maantee ja Jaama tänavu ristmiku lähistel mööduvaid autosid lumekamakate ja jäätükkidega. Lumeveoauto juht teatanud sellest oma tuttavale Luigele ning kuigi mees polnud valves, läinud ta huligaanitsemises süüdistatavaid püüdma. Hõlmast saanud ta kinni vaid Kerdil. Kert ütles, et Luik olevat teda kinnipidamise järel ähvardanud. „Ütles, et matab mind surnuaeda või paneb mind rekakasti ja viib karjääri,” lausus noormees ja lisas, et Luik olnud ebaadekvaatne. „Ma pole kindel, aga tundsin alkoholi lõhna,” kinnitas Kert. „Hirm oli küll.”

Järgmine vahejuhtum oli 12. märtsil, mil kamp noori loopinud kaubamaja ees lund vastu turvafirma USS aknaid. Kui politsei sündmuskohale jõudis, tormanud poisid minema, roninud üle aia postimaja hoovi ning pugenud kolmekesi trepi alla peitu. 16aastane Andro ütles kohtule, et nad trepi alt leidnud Luik löönud üht neist jalaga ja rääkinud ropult. Trepi alt välja rebitud Andro saanud Luigelt löögi vastu põske. „Väga valus polnud, aga natuke siiski,” nentis noormees. „Välja tirides kriipisin küljed ära.”

Eilsel istungil kuulati nii kannatanute kui ka tunnistajate ja süüaluse ütlusi. Protsess jätkub tuleval nädalal.