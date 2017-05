Virtsu tööstuspargi vastased kaotasid kohtus

Kaie Ilves

Arno Peksar. Foto: arhiiv

Tallinna halduskohus otsustas Virtsu tööstuspargi vastaste kaebuse jätta rahuldamata. Kohus langetas otsuse möödunud nädalal.

15 Virtsu tööstuspargi rajamise vastast nõudis, et tühistataks Hanila volikogu otsus, mis kehtestas tööstuspargi detailplaneeringu. Tööstuspargi vastased kaebasid ka, et tööstuspargi rajamisega kahjustatakse nende erahuve, näiteks vähendab tööstuspargi rajamine naabruses asuva, kaebajaile kuuluva kinnisvara väärtust.

„Ei ole põhjust eeldada, et detailplaneeringuga kavandatu realiseerumisel väheneks kinnisvara väärtus, nagu kaebajad väitsid,” ütles esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse pressiesindaja Anneli Vilu. Kehtestatud detailplaneering ei ole seadusega vastuolus.

Et kinnisvara väärtuse vähenemist ei ole põhjust pidada usutavaks ja kaebajad ei ole esitanud selle tõendamiseks kohtule ühtegi tõendit, luges kohus väite põhjendamatuks.

„Kogu vaidlus on sisult küsimuses, kas planeering sellesse asukohta sobib ja kas avalik huvi kaalub üles vähese kaasneda võiva negatiivse mõju kaebajaile,” ütles Vilu.

Tööstuspargi vastaste eestkõneleja Aare Saliste ei soostunud ütlema, kas ta kavatseb edasi kaevata. „Kohtuotsus ei ole jõustunud. Seega ei saa midagi vastata,” ütles Saliste. Kohtuotsuse jõustumine aga on Saliste enda kätes: kohtuotsus jõustub siis, kui edasi ei ole kaevatud.

Kohtuvaidlus on venitanud tööstuspargi rajamist aasta jagu. Nüüd ootab vald, kas tööstuspargi vastased kaebavad edasi. Kui jah, siis venitaks see tööstuspargi rajamist veel kuni kahe aasta jagu. Aega edasi kaevata on 24. maini.

„Pall on vastaste käes. Meie ei saa praegu midagi teha,” ütles Hanila vallavanem Arno Peksar. Peksari sõnul võis just käimasolev kohtuprotsess ja võimalik tööstuspargi ehituse peatamine mõjutada EASi mullust otsust tööstuspargi arendamiseks mitte raha anda. Nüüd kavatseb vald esitada uue taotluse, et ehitada valmis tööstuspargi jtarbeks vajaminevad kommunikatsioonid. EASilt loodab vald saada 860 000 eurot, ehitus maksab miljoni.

Peksari sõnul on kohtuotsus nii selge, et pole enam ohtu, et tööstuspargi ehitus võidakse peatada. „Kuigi tõenäoliselt kaebavad vastased edasi sellest hoolimata, et perspektiivi ei ole,” ütles Peksar.

Virtsu tööstuspark rajatakse Virtsu keskele tühermaale. Tööstuspargi projekti on kaasatud kümmekond ettevõtet, neist suurim on Kõmsil tegutsev K.Meti traaditööstus, kellele on praegused hooned jäänud kitsaks.