Rekord! Teeme Ära talgupäeval osales üle 50 000 inimese (2)

BNS

Talgulised Ridala vallas Vilkla kodutute loomade varjupaigas. Foto: Arvo Tarmula

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev, mille raames korraldati tänavu rekordiline arv talguid, oli korraldajate hinnangul vägagi tegus ning lõppes edukalt – päikseline ilm soodustas talgupäeval kaasalöömist ja nii osales 2130 talgul vähemalt 50 358 inimest ehk 3,8 protsenti eestimaalastest. Läänemaal oli 128 talgul 2633 talgulist. Ridala vallas leiti talgute käigus suurtükimürsk

"Talgupäevast on kujunenud kümnete tuhandete inimeste jaoks igakevadine oodatud suursündmus, mis liidab kogukondi ja toob näod naerule," rääkis talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür, kelle sõnul korraldati tänavu rekordiline arv talguid, mis tõi kokku ka seni suurima arvu talgulisi. "Tänutunne, mida inimesed üle Eesti väljendavad ühiselt tehtud talgutegudest ja koos veedetud hetkedest, on liigutavalt siiras ja sügav. Just selliste hoolivate eestimaalastega koos on hea minna vastu meie riigi 100. sünnipäevale."

Talgupäeva raames korraldati kokku 2130 talgut, millest võttis viimastel andmetel osa 50 358 talgulist. Enim talguid toimus Harjumaal ja Tallinnas, kus 475 talgul osales kokku 14 650 inimest. Elanike arvu järgi oli taas kõige rohkem talgulisi Saaremaal, kus osales 211 talgul 3973 inimest ehk 11,9 protsenti maakonna elanikest. Tartumaal osales 182 talgul 4194 talgulist, Pärnumaal 171 talgul 3861 talgulist, Ida-Virumaal 155 talgul 3902 talgulist, Lääne-Virumaal 134 talgul 2556 talgulist, Läänemaal 128 talgul 2633 talgulist, Raplamaal 127 talgul 2299 talgulist, Võrumaal 112 talgul 2814 talgulist, Järvamaal 100 talgul 2212 talgulist, Viljandimaal 95 talgul 1808 talgulist, Jõgevamaal 75 talgul 1804 talgulist, Valgamaal 68 talgul 1672 talgulist, Põlvamaal 54 talgul 1098 talgulist, Hiiumaal 39 talgul 810 talgulist.

Väljaspool Eestit korraldati Teeme Ära talgupäeva raames neli talgut: kolm Soomes, millest võttis osa 47 inimest, ning üks toimus Kanadas Toronto lähistel, kus osales 25 talgulist. Talgupäeva raames toimus kõige rohkem heakorra- ja külatalguid, looduskaitsetalguid ning kogukonna turvalisusega seotud talguid. Samuti EV100 temaatilisi lipumastide püstitamise talguid, laulu- ja tantsuplatside korrastamise talguid, korteriühistute talguid ning noortega seotud talguid. Mõnel pool koristati ka prügi ning peeti pärast talgutööd veel ka mõttetalguid. Mõned talgud on veel Teeme Ära talgupäeva raames kavas ka lähipäevil.

Tänavu oli talgupäeva märksõnaks valmistumine – valmistumine nii riigi 100. sünnipäeva tähistamiseks, looduse vingerpussideks kui ka kliimamuutusega kaasnevateks loodusõnnetusteks, mis Eestimaad üha sagedamini puudutavad. Üheks üleskutseks oli lipuväljakute korrastamine ja lipumastide püstitamine, et seada Eestimaa lipuehtesse. Koostöös päästeametiga võeti fookusesse kodukandi ohtude kaardistamine ja sellest lähtuvad talgutööd, mis aitavad muuta elukeskkonda turvalisemaks ning olla meil kõigil paremini valmis võimalikeks loodusõnnetusteks.

Talguleide kogunes väga mitmesuguseid ja ka talgumenüü oli taas väga rikkalik. Suurematest äpardustest laupäeva teateid ei laekunud, ent reedel tegi talgulõkkest lendu tõusnud tulekukk kurja Suure-Jaanis ja Avinurmes. Ridala vallas leiti talgute käigus suurtükimürsk.

Kõik talgulised said registreerimisel endale talguhundi passi, mis avas juurdepääsu talgupäeva partnerite eripakkumistele, näiteks rongi- ja bussisõit poole hinnaga. Mitmed eripakkumised talgulistele kehtivad ka pärast talgupäeva.

Talgupäeva korraldasid Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena lõid kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, päästeamet, Lipuvabrik, Tamrex, Vizeum, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum ning XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldustoimkond. Talgute stardipakette aitasid kokku panna Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, päästeamet, Lipuvabrik, riigikantselei, Ecoprint ja Bauhof. Paketid toimetas talgujuhtidele kätte Itella SmartPOST. Mastivimpel on kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Teeme Ära talgupäev peetakse traditsiooniliselt mai esimesel laupäeval ning iga kogukond saab ise otsustada oma talgutööd ja tegemised. Eelmisel aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4 protsenti eestimaalastest.