Galerii: USA suursaadik vaimustus Haapsalust

Lemmi Kann

Reedel toimunud Ameerika päeva raames Haapsallu saabunud USA suursaadik James D. Melville Jr. tunnistas, et on siin mitu korda käinud ja on Haapsalust vaimustuses.

„Me käisime lastega Iloni imedemaal ja muidugi lossipargis – meil Ameerikas selliseid losse ju pole,“ ütles ta ja lisas, et on tegelikult juba neli korda Haapsalus käinud. Eilne ametlik külaskäik viis suursaadiku Fra Maresse, Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse, lisaks lubas Haapsalu linnapea Urmas Sukles talle Kiltsi vana lennuvälja näidata.

Ameerika päeva avaüritus toimus Wiedemanni spordihoones. „Ameerika suursaatkond on Ameerika päev Haapsalus ja Läänemaal väga suurelt ette võtnud. Lisaks kohe varsti toimuma hakkavale korvpallimatšile on osa USA delegatsioonist külastamas Ridala valda, kus ameerika muusikud tutvustavad kooliõpilastele dzässmuusikat,“ rääkis Sukles. Haapsalu kultuurikeskuses linastus dokumentaalfilm „City of Gold“ ja õhtul toimus kuulsa Mary McBride Trio kontsert. „Mul on väga hea meel, et saatkond on selle päeva ette võtnud,“ ütles linnapea.

Eesti keeles publikut tervitanud James D. Melville Jr. ütles, et tal on rõõm olla vastu võetud linnas, kus toimuvad Amercan Beauty Car Show ja Augustibluus. Melville rääkis, et Haapsalu meenutab talle väikest mereäärset linnakest Iirimaal, kust on pärit tema isa, kes naftatankeril sadamast sadamasse sõites rändas läbi pool maailma, kuni kohtas lõpuks oma tulevast abikaasat. „Ju ma sain selle ränduripisiku oma isalt, sest kui mul avanes võimalus astuda välisteenistusse ja näha maailma, teisi kultuure ja rahvaid, haarasin ma sellest kinni,“ rääkis ta.

Poliitika on teda enda sõnul aga huvitanud juba koolieast peale ja esimese tulise poliitvaidluse pidas ta maha koolipoisina oma isaga, teemaks valimised.

1990ndatel aastatel töötas Melville USA saatkonnas tolleaeses Leningradis.Ta rääkis, et võrreldes toonase Venemaaga tundis ta Eestis külastades, et siin valitses hoopis teistsugune õhkkond – lootusrikkam ja helgem. „See on väga muljetavaldav, mida Eesti aastatega saavutanud on,“ üles suursaadik, kes külastas Tallinna esimest korda aastal 1992 ja on Eestit külastanud ka hiljem.

Kui president Obama tegi talle pärast aastatepikkust diplomaatilist teenistust Saksamaal ettepaneku tulla suursaadikuks Eestisse, võttis ta selle väljakutse rõõmuga vastu.

Pärast Suklese ja Melville’i avasõnu oli Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilastel võimalus suursaadikule küsimusi esitada.

Järgnes sõpruskohtumine korvpallis Haapsalu linna ja USA saatkonna võistkondade vahel. Kohe mängu alguses haarasid haapsallased initsiatiivi ja külalistel tuli oma skoori avamiseks tublisti pingutada. „Olukord ei ole meie poolt vaadatuna just kiita,“ naeris Melville pärast esimest poolaega, tunnustades linnapea sportlikku vormi ja mänguosavust.

Sõbralik korvpallilahing lõppes tulemusega 25:14 Haapsalu kasuks.

Fotod: Arvo Tarmula