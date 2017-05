Briti sõdurid tulevad Läänemaale „Teeme ära!” talgutele

Lemmi Kann, Kaie Ilves

Vilkla varjupaiga rahvas rõõmustab, et varjupaiga koertest asukad saavad turvaliselt katuse alla. Foto: Arvo Tarmula

Ridala vallas asuva Vilkla koduta loomade varjupaiga rahvas valmistus „Teeme ära!” talguteks suure elevusega. Eile käis varjupaigas vilgas ettevalmistustöö. Kõige muu kõrval küpsetati talgulistele kooki.

Varjupaigale tuleb abi kohast, kust seda ei osatud oodatagi – täna töötab varjupaigas 20 Briti sõdurit Ühendkuningriigi maaväe laskurrügemendi 5. pataljonist, mis paikneb Tapal. „Nad käisid meil neljapäeval juba eelluuret tegemas, et üle vaadata, mis neid ees ootab ja milleks tuleb valmistuda,” ütles Vilkla varjupaiga juhataja Kaja Maisalu.

Sõdurpoisid olla nähtust ja eelseisvast ülesandest Maisalu sõnul nii vaimustuses olnud, et viimasel hetkel lisandus esialgu 15 vabatahtlikule veel viis britti. Alguses oli varjupaiga soov poole tagasihoidlikum – jutt käis kümnest kätepaarist.

Vilkla talguliste nimekirja sattusid britid nii, et kõigepealt võtsid nad ühendust Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaiga juhatajaga ja pakkusid abi. Sealt omakorda juhatati nad Läänemaale Vilkla varjupaika, kus kulub abi hädasti ära. Koeraaedikule on vaja katus peale panna ja kassimaju remontida. „Kaks aastat on need majad meil kasutuses olnud ja tuleb kindlasti teha sanitaarremont,” ütles Maisalu.

Et koeraaedikule katus peale saada, käis Maisalu materjali asjus ASi Toode Haapsalu kontoris müügiesindaja Aarne Kulli jutul. Too pidas peakorteriga nõu ja ettevõte otsustas varjupaigale annetada katusepleki. Taskukohase hinnaga prusse ja laudu sai varjupaik Paliveres tegutsevast Nordic Lumberi puidutöötlusettevõttest. Kruvisid ja muud ehituskraami sai varjupaik annetusena. Täna ehitavad sõdurid kogu sellest materjalist katuse.

„Eks me pane nad peale selle ka puude otsa ronima – õunapuid on vaja lõigata ja põõsaid istutada. Krundil on tegemist küll ja veel,” ütles Maisalu.

Päästavad oravapesa

Loomi pole unustanud ka teised talgulised. Lääne-Nigula valla Oru küla Metsanurga talu peremees Andres Aviste korraldab täna oravapesa päästeoperatsiooni. „Eks see nimi ole rohkem kujundlik, aga oma tagamõte on siiski sees,” ütles Aviste.

Nimelt elab Metsanurga pargis orav. „Igal hommikul kella poole seitsme ajal käib akna taga meid üles äratamas,” ütles Aviste. Park aga on võsa ja risu täis. „Koristame parki. Eks orav saa siis ka pikemaid hüppeid teha ja teda on rohkem näha,” ütles Aviste. Esimest korda osales Aviste „Teeme ära!” talgutel mullu. „Saime maitse suhu ja oli tore. Koristasime metsaalust oma perega, nüüd otsustasime suguvõsa ja naabrid seltsi võtta,” ütles Aviste.

Oravapesa talgutel jätkub kohti kümnele talgulisele ja see on üks pisemaid talguid Läänemaal.

Terve kool läheb koristama

Läänemaa kõige suuremad „Teeme ära!” talgud peetakse Taeblas. Seni on „Teeme ära!” rekord olnud Hanila vallas asuva Ranna rantšo päralt. Seal on rantšo perenaise Ande Arula käe all töötanud igal aastal sada talgulist lemmikloomapargi hüvanguks. Taebla gümnaasiumi ümbrust läheb aga korrastama 150 inimest. „Arvestasime, et kogu koolipere lööb kaasa,” ütles talgujuht Ester Rodima. Taebla koolis on 149 õpilast, õpetajad peale selle.

Talgu korras on kooli ümbrust koristatud igal aastal, „Teeme ära!” leheküljel pole neid lihtsalt iga kord registreeritud. Taebla kooli talguid ei peeta küll mitte homme, vaid tuleval reedel. Koolis ollakse sel päeval kolm esimest tundi, seejärel minnakse kooli ümbrust koristama.

Taebla kõrval suuremad talgud on saja talgulisega Ranna rantšo, Risti käsitöömaja talgud, Risti raudteejaama ja pargi koristustalgud ning Haapsalu raudteejaama talgud. Kõige pisemad talgud peetakse Martnas ja Lihulas. Martna vallas asuva Kaare farmi ümbrust korrastab viis, Lihula vallas asuva Madise talu ümbrust kolm inimest. Kavas on rajada lipuväljak.

Kokku on Läänemaal registreeritud 128 talgupaika. Kõige rohkem talguid on registreeritud Lääne-Nigula vallas (40), kõige vähem Vormsis ja Nõval (mõlemas neli).

Lääne Elu ootab täna ja homme talgupilte koos lühikese selgitusega meiliaadressil info@le.ee. Sobivad ka telefoniga tehtud pildid.