Aasta eurooplane 2017 on Marju Lauristin (5)

Toimetas Lemmi Kann

Marju Lauristin. Foto: arhiiv

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine nõukogu valis üksmeelselt tänavuseks aasta eurooplaseks endise sotsiaalministri, praeguse Tartu Ülikooli emeriitprofessori ning sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni aseesimehe Euroopa Parlamendis Marju Lauristini.

Marju Lauristin on kogenud poliitik, kel on Brüsseli kogemusi mitme aasta jagu ning kes on tegutsenud järjekindlalt Eesti hüvanguks. „Tänu tema tööle on meie riigi kaalukus Euroopa Parlamendis oluliselt tõusnud,“ kommenteeris žürii valikut Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige Riivo Sinijärv.

Marju Lauristin on olnud Eesti Vabariigi riigikogu liige ja sotsiaalminister ning alates 2014. aastast Eesti esindaja Euroopa Parlamendis, kus ta osaleb ELi-Ukraina parlamentaarse assotsieerimiskomitee delegatsioonis ning rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni töös. Marju Lauristin pärjati 2006.aastal Riigivapi II klassi teenetemärgiga.

„Rõõmustan südamest tunnustuse üle. Mulle on Brüsseli aastatel kujunenud väga tähtsaks Euroopa mõtete toomine Eestisse ja vastupidi. Praeguses olukorras on eurooplastel teineteist tarvis üha rohkem ja ma tõesti loodan, et olen omalt poolt kaasa aidanud euroopaliku dialoogi tugevdamisele Eestis,“ lausus Marju Lauristin, kommenteerides aasta eurooplase tiitli saamist.

Eesti Euroopa Liikumise antava aasta eurooplase tiitliga soovitakse tunnustada neid eestlasi ja organisatsioone, kes on andnud väärika panuse Eesti ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna arengut ning aidanud kaasa Eesti ühiskonna teadlikkuse suurendamisele Euroopast.

Aasta eurooplase tiitli annab pidulikult üle Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige härra Riivo Sinijärv 6. mail kell 11.15 Tallinnas Vabaduse väljakul Euroopa päeva tähistamise raames.

Eesti Euroopa Liikumine valis aasta eurooplase juba kolmeteistkümnendat korda. Varem on aasta eurooplase tiitli pälvinud näiteks Jaan Kross, Arnold Rüütel, Mall Hellam, Aare Järvan, Allar Jõks, Julia Laffranque, Henrik Hololei ja Siim Kallas. 2016. aastal valis Eesti Euroopa Liikumine aasta eurooplaseks Matti Maasikase. Eesti Euroopa Liikumine on kõikidele avatud Euroopa-meelne kodanikuühendus. Ühendus kuulub rahvusvahelise Euroopa Liikumise võrgustikku.