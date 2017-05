Juhtimisõiguseta noormees põhjustas avarii (1)

Kaire Reiljan

Täna hommikul kella 8 paiku juhtus Risti-Virtsu maanteel Birgiti baari lähistel avarii, kus juhilubadeta 15aastane noormees keeras autoga vasakpööret sooritades ette tagant tulnud sõiduautole.

Haapsalu politseijaoskonna liikluspolitseiniku Kaido Luki sõnul oli noormees kõrvalteelt sõitnud Risti-Virtsu maanteele ja tahtis sealt omakorda teha vasakpööret teisele kõrvalteele. Manöövrit tegema hakates ei pannud ta aga tähele, et tagant lähenenud sõiduato oli temast juba möödasõitu alustanud ja noormees keeras talle ette. Roolis olnud 15aastase noormehe viis kiirabi Pärnu haiglasse kontrolli, kuid täna pärastlõunal pääses poiss haiglast koju.

Juhtimisõiguseta 15aastane polnud autos üksi, kõrvalistmel istus tema 13aastane vend. Ilmselt olid noormehed teel kodust kooli. Juhil oli turvavöö kinnitamata, kõrval istunud nooremal vennal aga kinnitatud.

Lisaks sellele, et noormehel puudus juhtimisõigus, ei vastanud ka Žiguli, millega poisid sõitsid, nõuetele. Kaido Luki sõnul väitis roolis olnud noormees, et isa oli auto mõni aeg tagasi ostnud, kuid andmebaaside andmetel oli sõiduk ümberrregistreerimata. Pealegi puudus autol kehtiv ülevaatus ja liikluskindlustus.

Kaido Luki sõnul peaksid vanemad oma võsukestel paremini silma peal hoidma, ega lubama neil kooli minekuks autot võtta kui noorukil autojuhilube pole. Liikluspolitseiniku sõnul kipub just Lihula kandis olevat tendents, et juhtimisõiguseta noorukid autorooli kipuvad. „Arvatakse, et politseid siin pole ja mis minuga ikka juhtub. Aga juhtuda võib kõigiga.” ütles ta.

Õnnetuse põhjuse kohta ütles Lukk, et alati tuleb enne manöövri sooritamist veenduda, et taganttulija pole möödasõitu alustanud. „Suvel tuleb olla eriti tähelepanelik, sest siis on lisaks autodele liikluses ka mootorrattad ja nemad tulevad sageli nii, et autojuht ei märkagi,” ütles liikluspolitseinik.