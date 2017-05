Läänemaalt läheb tantsupeole 31 tantsu- ja võimlemisrühma (2)

Kaire Reiljan

Mullusel maakonnal tantsupeol tantsinud Läki Tantsule põhikooli rühm pääses ka Tallinna peole. Foto Arvo Tarmula

Läänemaalt läheb suvel Tallinnas peetavale XII noorte laulu- ja tantsupeole „Mina jään” 26 tantsu- ja viis võimlemisrühma.

„Loomulikult loodaks, et meie rühmad sada protsenti peole pääseks, aga ette on teada, et seda ei juhtu. Meil on ju Läänemaal ka palju tantsurühmi,” ütles Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa.

Tänavusele peole kandideeris Läänemaalt 36 tantsu- ja võimlemisrühma. Viitmaa sõnul oli kõige tihedam rebimine 1.-2. klassi tantsurühmade ja ka noorte segarühmade vahel, sest neid on Eestis palju ja kõik lihtsalt tantsumurule ei mahu.

Rahvakultuurijuht ütles, et viimasel tantsurühmade ülevaatusel, mille põhjal peole pääs otsustati, esinesid Läänemaa noored tantsijad väga hästi ja pälvisid hindajate kiidusõnu. Viitmaa ütles, et kõik rühmad, ka need, kes suurelt peolt kõrvale jäid, on oodatud osalema maakonna tantsupeol.

Sel nädalal olid ka kooride viimased ülevaatused, kuid tulemused pole veel selged. Orkestrite ülevaatus on järgmisel nädalal.

Rahvatantsijad

1.-2. klassi tantsurühmad

Lihula gümnaasiumi 1. kl. Tantsurühm (juhendaja Pilvi Kase)

Läki Tantsule mudilaste segarühm (Grete Grauberg)

Metsküla Mõmmikud (Astrid Nikkel)

Ridala põhikooli 1.-2. kl tantsurühm ”Tamme Tõrukesed” (Hilja Tamm)

Taebla gümnaasiumi 1.-2. kl. segarühm (Malle Niit)

2.-3 klassi tantsurühmad

Haapsalu põhikooli 2.-3. kl tantsurühm “Rüblikud” (Ruth Kampmann)

Lihula gümnaasiumi 2.kl tantsurühm (Pilvi Kase)

Uuemõisa lasteaed-algkooli 2.-3. kl tantsurühm (Pille Meeles)

3.-4. kl tantsurühmad

Haapsalu linna algkooli 4. kl tantsurühm (Tiia Lehepuu)

Ridala põhikooli 3.-4. kl tantsurühm “Tamme Tõrukesed” (Hilja Tamm)

Taebla gümnaasiumi 3.-4 kl tantsurühm (Malle Niit)

5.-6. kl tantsurühmad

Haapsalu linna algkooli 5.-6. kl tantsurühm Tantsulust (Malle Õiglas)

Haapsalu põhikooli tantsurühm Tantsujalad (Liia Lees, Elerin Lees)

Lihula gümnaasiumi 5. kl tantsurühm (Pilvi Kase)

Metsküla Mürakarud (Astrid Nikkel)

Taebla gümnaasiumi 5.-6. kl tantsurühm (Malle Niit)

7.-9. kl tantsurühmad

Haapsalu põhikooli 7.- 8. kl tantsurühm Tantsulust (Malle Õiglas)

Haapsalu põhikooli segarühm Läki Tantsule (Ulrika Grauberg, Grete Grauberg, Rivo Reinsalu)

Kullamaa keskkooli 7.-8. Kl tantsurühm (Riina Gilden)

Ridala põhikooli 7.-9. kl tantsurühm “Tamme Tõrukesed” (Hilja Tamm)

Noorte segarühmad

Tantsurühm Tõrvik noorterühm Tõrvik juniorid (Liia Lees, Malle Õiglas, Elerin Lees)

Pürksi kultuurimaja Noarootsi noorterühm (Liia Lees, Tiiu Tulvik)

Läänemaa ühisgümnaasiumi segarühm Läki Tantsule I (Ulrika Grauberg, Grete Grauberg, Rivo Reinsalu)

Läänemaa ühisgümnaasiumi segarühm Läki Tantsule II (Ulrika Grauberg, Grete Grauberg, Rivo Reinsalu)

Neiduderühmad

Läänemaa ühisgümnaasiumi neiduderühm Läki Tantsule (Ulrika Grauberg, Grete Grauberg)

Koreograafiastuudio Lootos Pluss neidude rühm (Svetlana Orgmets Brusnigina)

Võimlejad

1.-5. klassi võimlejad

Haapsalu väikesed võimlejad (Sirle Mik)

Võimlemiskool Kirke väikesed (Lia Puhm)

Risti põhikool võimlejad (Siiri Uusküla)

5.-8. klassi võimlejad

Võimlemiskool Kirke (Lia Puhm)

9.-12. klassi võimlejad

Kullamaa võimlejad (Riina Gilden)