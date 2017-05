Hololei: Rail Baltic aitab suurendada Eesti julgeolekut (1)

BNS

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei sõnul ei tohiks unustada Rail Balticu rolli Eesti julgeoleku suurendamisel, kirjutab Pärnu Postimees.

“Kui nüüd vaadata laiemalt, aitab Rail Baltic säästa keskkonda, sest kaup viiakse maanteelt raudteele, loob töökohti ja võimalusi reisijatele. Alla tasuks kriipsutada julgeolekupoliitilist dimensiooni, sest mitut Euroopa riiki ühendavad taristuprojektid on alati strateegilise tähtsusega. Ühendus muu Euroopaga suurendab julgeolekut,” rääkis Hololei.

Vastuseis suurte taristuprojektide puhul on tema sõnul tavapärane ja arusaadav. “Maailmas ei ole ühtegi suurt taristuprojekti, millel poleks vastaseid,” ütles ta. “Kui Rail Balticut ei tule, läheb raha mujale: ülejäänud Euroopa riikidesse, muude suurprojektide toetamiseks. Tahtjaid on palju.”

“Mind teeb kurvaks, kui näen, et need, kes on jõuliselt projekti vastu, ei paku omalt poolt välja ühtegi tulevikku suunatud ideed. Olla kõige vastu ja teha kõike vanaviisi edasi on kõige lihtsam, aga tõsiasi on see, et paraku ei vii see meid edasi ega loo uusi majanduslikke võimalusi,” märkis ta.

Kuigi konsultatisoonifirma EY tehtud tasuvusanalüüsis on suurt tähelepanu pööratud projektist saadavatele sotsiaalmajanduslikele tuludele, on see Hololei sõnul koostatud Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi kehtestatud taristuprojektide teostatavuse tasuvusanalüüside juhendmaterjali kohaselt, mis on aluseks muudegi EL-i rahastatavate projektide analüüsi koostamisel. “Euroopa Komisjonile piisab sellest täiesti, et projekti hinnata,” sõnas Hololei.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.