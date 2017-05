Ilmateenistus prognoosib talgupäevaks sademeteta ilma

Toimetanud Urmas Lauri

Mullune talgupäev Puises. Foto: Urmas Lauri

Ilmateenistuse prognoosib laupäevaks, aktsiooni "Teeme ära" peamiseks talgupäevaks sajuta, kuid võrdlemisi jahedat ilma.

Reedel (5. mail) kõrgrõhuhari eemaldub aeglaselt lõunasse ja põhja poolt läheneb Loode-Venemaal oleva madalrõhuala lohk, kuid ilm on veel sajuta. Öö on vaikne, päeval tugevneb edela- ja läänetuul 5-11, Soome lahe ääres puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval 10..16, rannikul kohati 8°C.

Laupäeval (6. mail) liigub üle Eest madalrõhulohk ja Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel +2..+6, päeval 10..15, Kirde-Eestis 7..9°C, pärastlõunal langeb.

Pühapäeval (7. mail) tugevneb korraks loode poolt kõrgrõhuhari ja vihmapilved eemalduvad öösel Lätti ning päev tuleb sajuta. Põhjakaarest puhuv tuul on nõrk. Õhutemperatuur langeb öösel -2..+3, päeval tõuseb 4..10°C.

Esmaspäeval (8. mail) laieneb Soomest üle Eesti maadalrõhulohk. Öö on veel sajuta, päev tuleb sajune. Sajab vihma ja lörtsi. Põhjakaare tuul järk-järgult tugevneb, päeval ulatuvad loode- ja põhjatuule puhangud saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -4..+2, päeval 3..8°C.

Teisipäeval (9. mail) jääme Venemaal oleva madalrõhuala lääneserva. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, öösel ka lund. Põhja- ja kirdetuul on mõõdukas ning nõrgeneb õhtuks. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval 3..8°C.

Kolmapäeval (10. mail) jääme lääne-ida suunalisse madalrõhuvööndisse. Öö on olulise sajuta, päeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel -5..+1, päeval 4..9°C.

Neljapäevaks (11. maiks) jõuab meile Lõuna-Skandinaaviast uue väheaktiivse madalrõhuala kese. Laialdaselt sajab vihma ja lörtsi. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 3..9°C.