Haapsalu kunstikool ja põhikool tegid näituste vahetuse

Marika Aedviir, Haapsalu kunstikooli direktor



Foto: erakogu

Õpilastööde vahetamise idee tuli kunstikooli õpetajal Karel Rahul.

„Suur osa kunstikooli õpilastest õpib just Haapsalu põhikoolis, kuid harva juhtub, et põhikooli õpilane satub kunstikooli galeriisse näitust vaatama. Sellepärast tegingi ettepaneku viia kunstikooli õpilaste tööd nende eakaaslastele lähemale. Samas tehakse toredat kunsti ka põhikoolis, kuid linnarahval niisama kooli asja pole. Nii tuli mõte vahetus teha,“ selgitas Rahu.

Haapsalu põhikooli kunstiõpetaja Paula Marit Leiumaa pakkus omalt poolt vastu 9. klasside tehtud popkunstist inspireeritud maalid. Kunstikooli galeriis olevad tööd on osalt omalooming ja reproduktsioon google´ist leitud töödest.

Haapsalu põhikooli teisel korrusel olevad kunstikooli õpilaste tööd on tehtud esimesel poolaastal I-III kursuse poolt. Need sisaldavad joonistusi kui maale, nii ette antud kui vabal teemal. See näitus oli kunstikooli galeriis üleval veebruaris nüüd on vaatamiseks väljas tervele põhikooli perele.

Näitust on võimalik külastada 3.-31. maini Haapsalu põhikoolis (II korrus) ja Haapsalu kunstikooli galeriis T-R 14-18 ja L 12-16.



