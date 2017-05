Eesti elanike toetus EL-i kuulumisele on kasvanud kahele kolmandikule

BNS



Euroopa Liidu, Eesti ja Haapsalu linna lipp lehvimas linnavalitsuse ees. Foto: Urmas Lauri

Eesti elanike toetus Euroopa Liitu kuulumisele on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ning liikmestaatust peab heaks kaks kolmandikku Eurobaromeetri küsitluses osalenutest.

Küsimusele “Kas teie arvates on meie riigi kuulumine EL-i hea?” vastas jaatavalt 67 protsenti Eesti elanikest, mida on neli protsendipunkti rohkem kui aasta tagasi. See on ka kõrgem näitaja, kui Euroopa Liidu keskmine, kus oma riigi kuulumist Euroopa Liitu pidas heaks 57 protsenti vastanutest.

Eesti kuulumist Euroopa Liitu pidas halvaks 6 protsenti vastanutest, mis on ühe protsendipunkti võrra väiksem näitaja kui aasta tagasi. Euroopa Liidu 28 riigi keskmine oli siin 14 protsenti.

EL-i liikmestaatust ei osanud ei heaks ega halvaks hinnata 24 protsenti Eesti küsitletutest ning midagi ei osanud vastata 3 protsenti. EL-i keskmised näitajad olid vastavalt 26 ja 3 protsenti.

Euroopa Parlament tellitud Eurobaromeetri uuringu ülevaates öeldakse, et EL-i kuulumist heaks pidavate eurooplaste hulk on kasvanud 2007. aasta ehk kriisieelse asja tasemele. Samas on toetuse tase EL-i kuulumisele riigiti endiselt väga erinev, edastas Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis.

Uuringu viis Eestis läbi Kantar EMOR ajavahemikus 18. – 27. märtsini käesoleval aastal, selles küsitleti 1017 Eesti elanikku. Üle kogu Euroopa Liidu küsitleti samal ajavahemikul kokku 27 901 inimest.