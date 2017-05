Aprillis müüdi Eestis üle 2200 uue sõiduauto

Toimetanud Urmas Lauri

Eestis jätkus uute sõiduautode turul tõus ka aprillis, mil müüginumbrid kasvasid möödunud aastaga võrreldes 4,3%.

Aprilis müüdi Eestis kokku 2226 uut sõiduautot, mida oli 92 võrra rohkem kui mullu aprillis. Läänemaal müüdi 11 uut sõiduautot ja tarbesõidukit.

Nelja kuuga on meil müüdud kokku 8095 uut sõiduautot, mis ületab eelmise aasta sama perioodi müügi 7 protsendiga. Sealjuures on tänavu pidevalt kasvanud uute sõiduautode osakaal kogu impordist ja aprillis oli see 54%.

Segmentidest oli aprillis suurim osakaal väiksematel keskklassi autodel, mis moodustasid 23,5% kõigist müüdud autodest. Järgnesid keskmised maasturid ja keskautod. Samas aga kasvas aprillis enim väikeautode müük ja seda koguni 51% võrreldes mulluse aprilliga. Elektriautosid ei ostetud aprillis ühtegi. Eksporti läks 138 uut sõiduautot.

Automarkidest oli aprillis edukaim Toyota 400 müüdud sõiduautoga. Järgnesid Škoda ja Volkswagen, milliseid müüdi vastavalt 278 ja 191. Nelja kuu kokkuvõttes on esikolmik sama. Mudelitest oli aprillis populaarseim Škoda Octavia, milliseid läks kaubaks 120 tükki. Volkswagen Passateid müüdi 91 ja kolmandaks enim müüdi Toyota Avensise mudeleid, kokku 84. Läänemaal müüdi aprillis kolm Citroeni, kolm Peugeot’d, kolm Kiat, üks Renault ja üks Suzuki.

Tarbesõidukite müük jätkas aprillis samuti tõusu ja neid müüdi kokku 506 ehk 8,8% võrra enam kui möödunud aasta aprillis. Nelja kuu kokkuvõttes on tänavu aga uute tarbesõidukite müük kasvanud 9,5%. Markidest oli edukaim Citroen 70 müüdud sõidukiga ja esikolmikusse mahtusid ka Renault ja Volkswagen, vastavalt 64 ja 46 müüdud tarbesõidukiga. Veokite segmendis tegi aprillis hea müügitulemuse Scania, milliseid müüdi 41 veokit. Volvo veokeid müüdi 14 ja Mercedes-Benzi omi 8.