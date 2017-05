Andres Ammas: koalitsioon asub riigirahandust ja majandust lammutama



Andres Ammas: Foto: ekraanitõmmis riigikogu teleülekandest

„Koalitsiooni on tabanud paanika – täna üle antud riigieelarve baasseadust ja maksuseaduste muudatusi hakkab rahanduskomisjon erakorralisel koosolekul arutama juba homme varahommikul, selmet oodata esmaspäevast korralist koosolekut,“ ütles Vabaerakonna aseesimees Andres Ammas.

Vabaerakond on nõus küll sellega, et riigikogu peab riigieelarve strateegiat sisuliselt arutama, kuid on arusaamatu, miks Reformierakond on aastaid sellest keeldunud. Valitsust praegu usaldada ei saa, nii suure puudujäägiga eelarve strateegiat kinnitada ei tohi. Ratase valitsus on kurt, kuigi terve mõistuse häält kuulama on manitsenud nii eelarvenõukogu kui ka Eesti Pank – viimati Ardo Hanssoni suu läbi eile Riigikogus esinedes.

Eriti küüniline tundub see Ammase sõnul olukorras kus riigirahanduse lammutamine tähendab ühtaegu Mart Laari kui kunagise peaministri ja Ardo Hanssoni kui tema nõuniku elutöö lammutamist. Praegu on Ardo Hansson Eesti Panga president ja Mart Laar Eesti Panga nõukogu esimees.

Majanduses on emotsioonidel suur osa. Ratase valitsus teeb kõik selleks, et kaoks tahtmine ausalt makse maksta, mis seni on Eestis aastast aastasse suurenenud. Loosung „Raha tuleb maksudest“ ajab ettevõtjad vihale. Keerukatest ja lõpuni läbi mõtlemata maksumuudatustest laekub tõenäoliselt palju vähem raha, kui loodetakse. Investorid põgenevad, mitte ei aplodeeri, nimetas Ammas.

Eelarvenõukogu on prof Raul Eametsa suu läbi öelnud ka mõnel varasemal aastal, et Eesti valitsused pole eelarve tasakaalu järgimisel olnud piisavalt järjekindlad, on lubatud enesele väikeseid vingerdamisi ja kavaldamisi. Ent printsiibina pole sellest riigi jätkusuutliku tuleviku alustalast siiski varem loobutud. „Eesti rahvas on ikka arvanud, et suu tuleb seki järgi seada. Nüüd soovib Ratase valitsus minna kurikuulsana ajalukku. Vabaerakond seda ei luba. Meie tööd ei karda ja oleme valmis seisma 24/7 kõiki parlamentaarse töö võimalusi kasutades eelarve tasakaalu põhimõtte eest,“ kinnitas Ammas.