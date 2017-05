Tammeallee rajamiseks raadati Kirblas papleid

Urmas Lauri

Vana papliallee on raadatud vanast Kasari sillast Kirblani, nende asemele on Lihula vallal kavas istutada tammed.

Kasari vana silla juures on oskamatu oksalõikus rikkunud vana allee. OÜ ArborEst juht ja omanik Heiki Hanso tegi sotsiaalmeediasse postituse, milles peab lugu äärmiselt taunimisväärseks.

„Kasari kooli tee juures alustati vana võsastunud, ülekasvanud ja haige papliallee uuendamist. Tegemist on mitmeetapilise ettevõtmisega, mille järel saab allee uue ilme,” selgitas Lihula Teataja toimetaja Kristina Kukk valla sotsiaalmeedialehel. Mahavõetava allee asemele istutavad suletud Kasari kooli õpilased tammed, kinnitas Kukk.

Fotod: Urmas Lauri