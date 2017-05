Ratas: eesistumise eesmärgiks on, et ükski riik rohkem ei lahkuks EList

Andrus Karnau

Valitsuse pressikonverents Brüsselis Eesti esinduse majas. ANDRUS KARNAU

Valitsus sõitis Brüsselisse kohtuma Euroopa Komisjoni volinikega. Valitsus pidas kolmapäeva hommikul Brüsselis Eesti esinduse ruumes korralise istungi, kus kinnitas Eesti seisukohad eesistumise ajaks.

Pärast istungit ja pressikonverentsi, kuhu oli Eestist kohale lennutatud enam kui tosin ajakirjanikku, kohtub valitsus Euroopa Komisjoni volinikega. Kohtumise järel süüakse ühiselt lõunat ja seejärel jätkuvad ministrite kõnelused oma valdkonna volinikega.

Kohtumise eesmärk on saada isiklik konktakt oma ala Euroopa Komisjoni volinikega, samuti alustada kõnelusi Eesti eesistumise perioodi programmi kinnitamiseks. Eesistumise programm on valmis, kuid avalikkusele ei näidata seda enne juuni lõppu.

Pressikonverentsil ütles peaminister Jüri Ratas, et Eesti eesistumise programmi iseloomustavad lihtsad asjad: et EL jääb 27 riigiga liiduks, et keegi rohkem ei lahkuks. Eesti teine eesmärk on Ratase sõnul tugevdada Europa Liitu. Ratas märkis, et eesistumise eesmärk saab täidetud, kui Euroopa Liit on eesistumise järel tugevam ja ühtsem.

Ratas ütles, et Eestil on eesistumiseks neli eesmärki: Eesti seisab selle eest, et Euroopa majandus oleks avatud ja uuendusmeelne, et Euroopa oleks turvatud ja kaitstud, samuti on Eestile tähtis digitaalne ühisturg ja andmete vaba liikumine ning neljandana see, et Euroopa oleks kaasav ja kestlik.

Juuni lõpus on Talinnas teine valitsuse ja Euroopa Komisjoni kohtumine. Sel kohtumisel saab Eesti eesistumise programm lõpliku ametliku lihvi ning läheb ka avalikustamisele.

Eesistumise ülevõtu puhul peaks Tallinnas toimuma ka kontsert linnarahvale.

Euroopa Nõukogu eesistuja on praegu Malta.