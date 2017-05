Maanteeamet võtab vastu tsiklijuhtide sõidueksameid

BNS



Mootorrattur. Foto. Arvo Tarmula

Maanteeameti eksamikeskus hakkas eilsest vastu võtma A-kategooria ehk mootorratta juhi sõidueksameid.

"Ilmaolud lubavad ja alustasime teisipäevast mootorratta juhi eksamite vastuvõtmist," ütles kolmapäeval BNS-ile ameti pressiesindaja.

Nagu eelnevatel aastatelgi toimub A- kategooria eksamitele registreerimine läbi autokoolide. Lisaks saab juhikandidaat ennast vabadele aegadele registreerida ka e-teeninduses.

Autokool registreerib enda lõpetajad A- kategooria eksamile ise. E-teenindus on mõeldud neile üksikutele, kellel eelmisel aastal eksam tegemata jäi ja suhe autokooliga enam nii aktiivne ei ole. "Siinkohal on oluline meeles pidada, et selline isik ei saa eksamile e-teeninduses registreerida, kui autokool on väljastanud talle lisaks A- kategooria koolituse lõputunnistusele mõne teise kategooria lõputunnistuse, mille eksameid ta veel ära pole teinud,“ ütles maanteeameti eksamikeskuse juht Risto Kasemäe.

A- kategooria sõidueksam viiakse läbi autokooli või isiku kasutuses oleva mootorrattaga või mopeediga. Isikul tuleb endale tagada vajalik turvariietus- ja varustus eksami sooritamiseks – nõuetele vastav ja sobiva suurusega motokiiver, mootorrattajuhi saapad, mootorratturi kaitsekindad ning vähemalt põlve-, õla-, ja küünarliigesekaitsmed. Eksamile tulles peab olema kaasas enda kehtiv isikut tõendav dokument ning sõiduki registreerimistunnistus. Lisaks peab isiku tervisetõend olema kehtiv ja seal väljatoodud eritingimused vastama hetke tervislikule olukorrale.