Lääne Elu paberleht neljapäeval, 4. mail (1)

Lääne Elu

Haapsalu politsei sai miljon eurot maksnud uue politseikaatri

Reedel jõudis Haapsalu piirivalve kai äärde Haapsalu politseijaoskonna uus merepäästekaater Kessu M-10, mis on mahukam, kiirem ja parema päästevõimekusega.

Tammeallee rajamiseks räsiti Kirblas papleid

Vana papliallee on räsitud vanast Kasari sillast Kirblani, nende asemele on Lihula vallal kavas istutada tammed. Kasari vana silla juures on oskamatu oksalõikus rikkunud vana allee. Töid planeerides aimati avalikkuse suurt huvi ja selle ennetamiseks peeti valla info- ja arenguspetsialisti Kristina Kuke sõnul nõu kohaliku kogukonna esindajatega. Üsna üksmeelselt otsustatud, et puistu on väheväärtuslik ja ohtlik ning selle eluiga on läbi.