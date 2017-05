Kuressaares kasvatatakse päikesepealinna auks päevalilli

Toimetanud Urmas Lauri

Kuressaare linnapea Madis Kallas kuulutas pühapäeval Kuressaare Eestimaa päikesepealinnaks, kuna ilmateenistuse statistika kohaselt paistab just Kuressaares Eesti teiste linnadega võrreldes kõige rohkem päikest, kirjutas Saaremaa päevaleht Meie Maa.

ERR-i uudisteportaal vahendas, et kollane ehk päikese värv peaks tänavu saama domineerivaks ka Kuressaare aedades, sest kõigile jagati pühapäeval tasuta päevalilleseemneid.

“Sügisel teeme kokkuvõtted ja inimesed saavad meile siis saata oma päevalillest pildi, et kui pikk see parasjagu on. Ja siis me kuulutame välja kõige pikema, kõige ilusama, kõige erilisema päevalille,” selgitas Kuressaare Kultuurivara juht Tiiu Tammoja.