Haapsalu Veskiviigi sadama akvatooriumi ala suureneb

BNS



Veskiviigi sadam. Foto: Arvo Tarmula

Valitsus kiitis kolmapäeval Eesti alalises esinduses Brüsselis toimunud istungil heaks eelnõu, mis suurendab Haapsalu Veskiviigi sadama akvatooriumi ala, et sadama kaid koos nende äärde silduvate väikelaevadega jääksid akvatooriumi piiresse.

Sadamasse on paigaldatud uued ujuvkaid ning kaide asendiplaan tagab praegu kaide jäämise akvatooriumi piiresse, kuid akvatooriumi piiril asuva ujuvkai merepoolsele äärele silduvad väikelaevad jääksid akvatooriumi piiridest väljapoole, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile. Kuna kaikohtade nõudlus on suurenenud, soovib sadama pidaja pakkuda kaikohti ujuvkai merepoolsele küljele. Meresõiduohutuse seisukohalt on oluline, et ka seal sildunud väikelaevad jääksid akvatooriumi piiride sisse.

Sadama akvatoorium on piiritletud veetee osa, mis on vajalik veesõidukite ohutu sildumise korraldamiseks ning kus sadama pidaja vastutab veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnanõuete täitmise eest. Sellest tulenevalt on oluline, et kai merepoolsele äärele silduvad väikelaevad asetseksid akvatooriumi ala sees.

Haapsalu Veskiviigi sadam on tasulisi sadamateenuseid pakkuv väikesadam, kus teenuseid osutatakse alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele. Sadam asub Haapsalu linnas ja sadama mereosa avaneb Haapsalu Tagalahte. Sadama pidaja on Haapsalu Vana Jahtklubi OÜ.