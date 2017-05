Aita õpilasfirmade võistluse finaali pääsenud Merakyl võita rahva lemmiku tiitel

Toimetanud Urmas Lauri

Maraky. Foto: Peeter Langovits

Homme, 4. mail toimub Tallinnas SEB peamaja innovatsioonikeskuses üle-eestilise õpilasfirmade võistluse finaal, kuhu pääses ka Haapsalu Innovatsioonikeskuse Innokas juures tegutsev õpilasfirma Meraky.

Et võita rahva lemmiku tiitel, palub Meraky lugejate abi.

Rahva lemmik saab auhinnaks võimaluse kõndida Teletorni serval ning see on Meraky ammune unistus. Oma lemmiku poolt on võimalik hääletada siin.

Õpilasfirmade võistlus toimub igal aastal ning seda korraldab Junior Achievement Eesti. Sel aastal osales võistlusel üle 300 noorte loodud ettevõtte, kelle hulgast valiti välja 20 finalisti. Finaali pääses ka Haapsalu õpilasfirma Meraky.