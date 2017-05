Aasta loodusfotograafi tiitel anti Jarek Jõeperale, tunnustati ka Arno Peksari orhideepilti

Toimetanud Urmas Lauri

Looduse Aasta Foto 2017 peaauhinna, Suure Hundi ja Aasta Loodusfotograafi tiitli võitis Jarek Jõepera pildiga “Kodumaine Amazonas”, kus on kujutatud Soomaa eelmise aasta suvist üleujutust. Läänlastest sai Arno Peksar kategoorias „Taimed ja loomad“ kolmanda koha, tema foto „Oleme ilusad“ tunnistati parimaks orhideepildiks.

Lisaks peaauhinnale jagati välja ka 14 Tantsiva Hundi trofeed.

Võistlusel osales rohkem kui 6200 fotot 852 autorilt, lisaks 90 liikuvat pilti ehk loodusvideot 50 autorilt. Töid hindas üheksaliikmeline žürii Rein Marani juhtimisel.

Traditsiooniline aastakonkurss, mille žürii tööd on juhtinud algusest peale Rein Maran, toimus seitsmeteistkümnendat korda.

Tänavune fotovõistlus oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning laste ja noorte kultuuriaastale, kus tunnuslauseks on „Mina ka!“.

„Meie võistluse eripäraks ongi see, et kõrvuti täiskasvanutega osalevad ka lapsed ja noored,“ ütles žürii esimees Rein Maran. „Eelmisel aastal osales ligi tuhat autorit rohkem kui 7500 tööga. Laste ja noorte tööd on alati žüriid vaimustanud. Seetõttu ootame nii harrastus- kui profifotograafide kõrval veelgi rohkem noori autoreid osalema. Nii mõnestki meie fotovõistlusel tunnustatud lapsest või koolipoisist on saanud tänaseks tuntud loodusfotomeister või ka väljapaistev loodusfilmide looja.“

Esmakordselt oli erikategooriana konkursil „Liikuv looduspilt“, kuhu oodati kuni 90 sekundi pikkuseid videoid, mis koosnevad kas üksikust videokaadrist, lühikesest monteeritud videoloost, stop-motion või time-lapse tehnikas võttest.

Võistlus toimus kolmes vanuserühmas ning viieteistkümnes võistluskategoorias.

Kauneimaid loodusfotosid hindas žürii koosseisus Rein Maran (esimees), Arne Ader, Märt Haamer, Heiko Kruusi, Tiit Leito, Tiit Pääsuke, Tõnu Talpsep, Urmas Tartes ja Sirje Tooma.

Parimatest piltidest anti välja Loodusfoto Aastaraamat 2017. „Loodame, et see raamat saab vabariigi 100. aastapäeva vääriline, annab hea ülevaate loodusfotograafide meisterlikkusest, pakub meile kõigile rõõmu ning lisaks sobib hästi tänavuse looduskaitsekuu motoga „Eestilt Euroopale“,“ ütles Looduse Aasta Foto vastutav korraldaja Jaan Riis.

Looduse Aasta Fotot korraldavad Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts ja Eesti Energia koostöös fotofirmadega Canon, Overall ja Fotoluks, samuti paljude sponsorite abiga, kes on ettevõtmist toetanud juba aastaid.

„Oleme ilusad“, III koht ja parim orhideepilt. Autor: Arno Peksar

Kirjeldus: See on kõige suurem kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) puhmas, mida ma olen näinud. Vaadates tema suurust ei ole kahtlust lille kõrges vanuses, sest nii uhkeks saab kasvada ainult väga pika aja jooksul.

Kategoorias „Loomaportreed“ saavutas teise koha anonüümseks jäänud autori foto „Piilutriibu“

Kirjeldus: 1. augustil 2016 keskpäevasel ajal Läänemaal. Pildistasin madalas võtteasendis võsa servas taimi. Järsku märkasin, et ma polnudki üksi. Kasenoorendikust vaatas vastu pisike loomake. Pika sabaga ja tume jutt laubani – see oli kasetriibik! Jätsin taimed kus see ja teine ning asusin triibikuga 100 mm makroobjektiivi abil fotoduelli pidama. Triibik oli üle ootuste rahulik, ei kartnud. Ronis üles-alla, vaatas ja tardus hetketi. Nii sündiski fotoseeria meie ainsast hüpiklasest.