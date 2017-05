Vihmas, lumes ja päikeses möödunud HÕFFi külastas tuhandeid filmisõpru (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Foto: Markus Sein

Pühapäeval lõppenud 12. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival püstitas kõigi aegade publikurekordi, kogudes 4279 külastust.

Mullust rekordit ületab tulemus ligemale 500 külastuse võrra. Peale Eesti publiku meelitas festival Haapsallu ka Läti ja Soome filmisõpru.

Programmijuht Helmut Jänese sõnul näitab üha kasvav vaatajate hulk seda, et festival on õigel teel. „Kiita on saanud nii meie mitmekesine, erinevaid maitseid rahuldav filmiprogramm, sisukad eriüritused kui ka sundimatu atmosfäär,” ütles ta.

Festivali kulgu ei suutnud märkimisväärselt segada ka laupäeval Eesti elu halvanud lumetorm. „Pea alati oli Haapsalu kultuurikeskus rahvast täis ja osa publikust oli sõitnud kohale just nimelt halva ilma kiuste,” tõdes Jänes.

Kokku oli festivali kavas 29 pikka ja 19 lühifilmi.

Publik hääletas ülekaalukalt oma lemmikfilmiks Uganda märulikomöödia „Bad Black”. Võidufilmile järgnesid Prantsusmaa film “Toorelt” ja USA film “Armastuse nõid”. Hääletajaid oli kokku 388.

Mélièsi nime kandva Euroopa lühikeste fantaasiafilmide võistlusprogrammi võitis Soome film „Pagana jänesed” („Saatanan kanit”), mille režissöör on Teemu Niukkanen.

17-minutilise linateose peategelane on keskealine soome mees Raimo, kelle mugav elu pööratakse pea peale, kui tema uued naabrid osutuvad seksihulludest satanistideks.

«See film on korraga sünge, naljakas ja tark. Kombineerides tugevat kriitilist sõnumit sallivusest varjundirikka huumoriga, pakub see vaatajale nauditavat kaasaelamist, meeldejäävat lugu ja selle meisterlikku audiovisuaalset jutustamist,” resümeeris žürii, kuhu kuulusid Evan Katz, Nicola Piovesan ja Greta Varts.

Võiduga kaasnes Hõbedase Mélièsi (Méliès d’Argent) nimeline auhind ja kutse Euroopa parimate lühikeste fantaasiafilmide konkursi lõppvooru, mille võitja pälvib maineka Kuldse Mélièsi (Méliès D’or) preemia. Võistlust korraldab Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsioon, kuhu HÕFF juba viis aastat kuulub.

Ära märgiti kaks filmi: Norra režissööri André Øvredali linateos „Tunnel” tõsteti esile suurepärase pildikeele ja mõjusa süžee eest, mis viib vaataja futuristliku liiklusummiku keskele, ja Hispaania režissööride Marc Riba ja Anna Solanase animafilm „Surnud hobused”, mis annab äärmiselt sugestiivselt edasi lapse subjektiivset sõjaõuduste kogemust tekstuuririkka ja lummava nukuanimatsiooni kaudu.

Festivali kunstilise juhi Maria Reinupi sõnul tõstis žürii esile programmi kõrget taset ja mitmekesisust, kus peale mängufilmide olid esindatud ka näiteks animafilmid. „Võib arvata, et valikut ei olnud kerge teha, mida kinnitab ka kahe filmi äramärkimine. Eriti hea meel on aga selle üle, et peaauhind läks meie põhjanaabritele soomlastele,” ütles ta.

Esimest korda leidis HÕFFil aset ka fantaasiafilmide olemust ja festivali tulevikku puudutav arutelu „Kas HÕFF rikub Haapsalu mainet ja röövib elanikelt une?”. Üritus, mida juhtis populaarne telesaatejuht Urmas Vaino, oli inspireeritud osa Haapsalu vaimulike pöördumisest linna poole lõpetada festivali toetamine. Selliseid arutelusid on kavas korraldada ka edaspidi.

13. HÕFF leiab aset 2018. aasta aprilli viimasel nädalavahetusel.

