Ratas: valitsusvahetusega võis kaasneda Eesti mustamine välismaal

BNS



Peaminister Jüri Ratas. Foto: Tauno Tõhk

Peaminister Jüri Ratase viitas teisipäeval kahtlustele, et valitsusvahetusega võimust ilma jäänud Reformierakonna liikmed võisid viia sisepoliitilised vaidlused Eesti mainet kahjustades välismeediasse.

“Me oleme üldiselt suutnud minu meelest hoida Eesti riigis ühte joont ja see joon on olnud see, et me ei ole Eesti riigi mingeid siseseid teemasid või pseudoteemasid läinud klaarima läbi teatud välispoliitiliste kanalite, välismeediasse. Ma ei tea, kas need, ütleme, hinnangud vastavad tõele või mitte, aga on mingi arvamus, et eelmise aasta novembrikuu viimasel kümnel päeval selline laviin lahti läks,” rääkis Ratas teisipäeval riigikogus Eesti julgeolekupoliitika aluste arutelul.

“Ma väga loodan, et see ei vasta tõele. Siin saalis ei ole ühtegi erakonda, kes tahab meie sellist usaldusväärsust ja ma ütleks ka head nime väljaspool Eesti riiki meie liitlaste hulgas, nii Euroopa Liidus kui NATO-s kahjustada. Ma tõesti usun, et see nii on,” lisas peaminister.

“Aga selline okas kahjuks on hetkel hinges. Ühel hetkel selline laviin eelmise aasta novembri lõpupoole tuli. Aga pigem on see väga erakordne kui selline asi võiks juhtuda. Ma arvan, et seda ei soovi mitte ükski erakond ega ükski poliitik siin riigikogus. Ma väga loodan, et see nii on,” ütles Ratas.

Ratase juhitud valitsus, mille moodustasid Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit, astus ametisse 23. novembril 2016. Valitsusvahetusega kaasnesid eriti välismeedias hinnangud, et Eestis on saanud võimule Vene-sõbralik valitsus, mille tõestuseks toodi Keskerakonna koostööprotokoll Vene võimuparteiga Ühtne Venemaa ning Keskerakonna suur toetus Eesti venekeelsete valijate hulgas.