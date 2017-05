Kui suured on omavalitsusjuhtide kuutasud? (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Kuigi Haapsalu linnapea põhipalk on väiksem kui Lääne-Nigula vallavanemal, on Urmas Suklese keskmine kuutasu Mikk Lõhmuse omast siiski suurem. Foto: Peeter Langovits

Igal aastal, aprilli lõpus, avaldatakse ametnike eelmise aasta töötasud, puhkusetasud, preemiad ja lisatasud. Nii saame muuseas teada, kui palju teenivad meie omavalitsusjuhid. Aktuaalsemaks muudab teema see, et parasjagu on käimas ajalooline haldusreformi-trall, kirjutas Ärileht.

Ärileht võttis ette omavalitsuste töötajate tabeli ning võttis sealt välja kõik vallavanemad ja linnapead, et vaadata ja võrrelda nende töötasude erinevaid komponente.

Kõige viletsam palk omavalitsusjuhtide seas on pisikese Piirissaare vallavanemal, kes teenis kuus keskmiselt 700 eurot.

Kõige paremini on tasustatud Tallinna linnapea Taavi Aasa töö, tema keskmine kuutasu on veidi üle 4200 euro.

Täismahus artiklit saab lugeda siit.

Läänemaa omavalitsusjuhtide töötasud

Omavalitsus: Nimi – Põhipalk, sh puhkusetasu; Muutuvpalk; Muu tulu; Aastatasu kokku; Keskmine kuutasu

Haapsalu: Urmas Sukles – 25 733 €; 2153 €; 0 €; 27 886 €; 2324 €

– 25 733 €; 2153 €; 0 €; 27 886 €; € Ridala: Helen Koppa – 16 673 €; 1797 €; 393 €; 18 864 €; 1572 €

– 16 673 €; 1797 €; 393 €; 18 864 €; € Lääne-Nigula: Mikk Lõhmus – 26 487 €; 0 €; 0 €; 26 487 €; 2207 €

– 26 487 €; 0 €; 0 €; 26 487 €; € Nõva: Deiw Rahumägi – 15 600 €; 1300 €; 0 €; 16 900 €; 1408 €

– 15 600 €; 1300 €; 0 €; 16 900 €; € Noarootsi: Triin Lepp – 17 106 €; 500 €; 0 €; 17 606 €; 1467 €

– 17 106 €; 500 €; 0 €; 17 606 €; € Kullamaa: Jüri Ott – 22 800 €; 0 €; 0 €; 22 800 €; 1900 €

– 22 800 €; 0 €; 0 €; 22 800 €; € Vormsi: Tanel Viks – 18 549 €; 0 €; 0 €; 18 549 €; 1546 €

– 18 549 €; 0 €; 0 €; 18 549 €; € Hanila: Arno Peksar – 19 800 €; 0 €; 0 €; 19 800 €; 1650 €

– 19 800 €; 0 €; 0 €; 19 800 €; € Lihula: Varje Ojala-Toos – 20 447 €; 1750 €; 0 €; 22 197 €; 1850 €

Allikas: Ärileht