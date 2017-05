Toomas Vallimäe: Uuemõisa põhikooli rajamist tuleks jätkata

Toomas Vallimäe

Toomas Vallimäe

Haapsalu põhikool on saanud riigi investeeringu uue hoone ehituseks ning Ridala vald investeerib Ridala põhikooli spordisaali ehitusse. Me ei tohiks aga teha seda viga, et loobume Uuemõisa lasteaia-algkooli muutmisest põhikooliks.

Uuemõisa algkooli-lasteaia põhikooliks muutmise teemal on räägitud juba aastaid. Tellitud on ehitusprojekt ja läbi on mõeldud isegi klassiruumide paigutus. Ajaloolise mõisahoone idatiib seisab praegu tühi ning laguneb. Pärast sügisesi kohalikke valimisi kolib vallavalitsus mõisast välja ning lasteaia ja algkooli tarbeks jääb ruume ülegi.

Müüdud on AS Uuemõisa Teenus, et investeerida saadud raha kogukonna kasuks. Praegu tehakse töid mõisahoones ventilatsiooni ehitamisel. Paraku on valla arengukavast jäänud välja plaan muuta Uuemõisa põhikooliks. Kui me vähegi hoolime oma valla tulevikust, peaksime selle eest edasi võitlema.

Põhikooli rajamist ajaloolisse mõisahoonesse on soovinud kohalik kogukond, kes on seda ideed toetanud allkirjadega. Mõjuvaid põhjusi on palju. Algkoolil on hea maine ning õpilased soovivad jätkata pärast 6. klassi lõpetamist samas õppeasutuses. Koolis on praegu 145 õpilast ning lasteaias on 42 last. Põhikoolina lisanduks hinnangu kohaselt vähemalt 60–70 õpilast.

Uuemõisa põhikoolist ei saaks suurt kooli, aga väiksuses ongi tema väärtus. Paljud lapsevanemad otsivad lapsele väiksemat ja rahulikumat õppeasutust ning peavad praegu viima lapsed Linnamäe kooli, mis asub 10 kilomeetri kaugusel.

Väikekoolis tunnevad õpetajad oma õpilasi ja nende vanemaid, teavad laste olusid ning oskavad seetõttu tähelepanu pöörata probleemidele, kui need tekivad. Väikekoolid, eriti just mõisakoolid on meie maa rikkus ning neid tuleks toetada. Kindlasti on lisaväärtuseks ajalooline hoone, milles on tegutsenud Läänemaa õpetajate seminar, ning korrastatud on mõisapark.

Väikekoolide eelis suurte linnakoolide ees on selles, et nende kasutuses on suurem väliruum objektide lisamiseks ja kasutusviiside avardamiseks. Ka ümbruse eest hoolitsemine ja seal ajaviitmine on üks viise ühendada kooliõpilasi ja paikkonna elanikke.

Me ei tohi unustada, et kool liidab kogukonda. Kool on kohaliku kogukonna identiteedi kandja ja arendaja. Valla arengule on eluliselt tähtis, et haridusmaastikul oleks valikuvõimalusi ning elu ei koonduks ainult keskustesse. Uuemõisa põhikooli rajamine tuleb taas päevakorda võtta.

Toomas Vallimäe

Ridala volikogu liige, EKRE