Parim läänlane oli Viljandi suurjooksul kuues

Endel Susi

Argo Jõesoo. Foto erakogu

Täna joosti 88. korda ümber Viljandi järve. Distantsi orienteeruv pikkus on 11,4 km – trassi valik on jooksjatel vaba, ainsa tingimusena tuleb ületada 2 silda.

Tänavune jooks toimus heades ilmastikutingimustes, kuigi rada polnud eelmiste sadudest tahenenud. Ka seekord võitis Keenia jooksja Ibrahim Wachira Mukunga ajaga 35.50, mis jääb tema möödunud aastasele võidutulemusele 25 sekundit alla. Mukunga elukohaks oli märgitud Tartu maakond.

II ja III koha võitsid Eestit Rio de Janeiro olümpial esindanud Kaur Kivistik ja Tiidrek Nurme. Kivistik kaotas võitjale 1.04. Kokku lõpetas ümber järve jooksu 2911 jooksjat, sh 18 läänlast. Peale Eesti oli arvukalt jooksjaid veel Lätist ja Venemaalt.

Parim läänlane oli Argo Jõesoo Läänemaa kergejõustiku klubist 6. kohaga, saades ajaks 38.23. See on ka tema parim koht Viljandi järve jooksult. Ka paremuselt teine läänlane Lauri Luik ütles, et see oli tema parim koht parima ajaga. Ta saavutas 34. koha ajaga 43.30, olles vanuseklassis M35 7. Temagi kurtis, et ühes kohas tuli lausa mätaste vahel hüpelda.

Tuhande parema hulka mahtus läänlastest veel 143. Andi Vallik, 296. Madis Lehismets, 516. Martin Teppan, 761. Ainar-Sten Junker ja 959. Renek Loorents. Nende ajad olid vastavalt 48.03, 51.33, 55.23, 58.57 ja 1:00.37. Teppan ja Junker saavutasid oma vanuseklassis (M18) vastavalt 16. ja 23. koha.

Naistest olid 3 paremat läänlast Karin Ulejev Ristilt, Kaja Loorents Orult ja Piret Voogre. Nende ajad olid vastavalt 1:03.51, 1:10.13 ja 1:12.12 Nende aegadega saavutasid nad oma vanuseklassides 11. 40. ja 21. koha.

