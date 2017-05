Mikk Lõhmuse valimisliidus on juba 30 inimest

Kaie Ilves

MikkLõhmus. Foto arhiiv

Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse moodustatav valimisliit pidas kolmapäeval oma esimese koosoleku.

„Tulime kokku Võntkülas. Valla keskpunktis,” ütles Lõhmus. Valimisliidu nimekirjas on praegu 30 inimest. „Neid, kes mõtlevad, kas nimekirja tulla, on kümmekond,” ütles Lõhmus. Nimekirjas on Lõhmuse sõnul inimesi igast piirkonnast: Nõvalt, Noarootsist, Martnast, Kullamaalt, Taeblast, Ristilt, Linnamäelt, Paliverest.

Ühtegi nime Lõhmus eile välja ei öelnud, kuid tegemist peaks olema praeguste vallavanemate, volikogu esimeeste ja koolidirektorite liiduga. kandideerijate nimed lubas Lõhmus avalikustada mai lõpus nagu ka valimisliidu nime. „Praegu tal nime ei ole, variante oleme kaalunud,” ütles Lõhmus.

Uue Lääne-Nigula valla volikogus on 28 kohta.