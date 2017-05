Galerii: Hiiumaal Sõru sadamas ristiti parvlaev Soela

Täna hommikul ristiti Hiiumaal Sõru sadamas parvlaev Soela ning kell veerand kaheksa läks laev oma esimesele liinireisile Triigi sadamasse.

Saaremaal Nasval asuvas Baltic Workboatsi (BWB) laevatehases spetsiaalselt Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks ehitatud parvlaev Soela sai valmis veidi enne tähtaega ja läks liinile nii nagu planeeritud – täna, 1. mail. Enne varahommikust liinireisi sai laev Sõrul ametlikult ka nime.

Laeva ristimist ja esimesele reisile saatmist olid uudistama sadakond hiidlast, hulganisti oli ka saarlasi, kes olid sama laevaga varavalges Triigi sadamast Sõrule sõitnud.

„Saagu selle laeva nimeks Soela, toogu ta meile tuntust, toogu ta meile õnne!“ ütles laeva ristiema Milvi Vanatoa, Sõru muuseumi rajaja ja rannarahva ning mereajaloo talletaja. „Hoia meie meremehi, hiidlasi, saarlasi ja kõiki, kes sinuga sõidavad. Õnne sulle mereteel, jääd ja tuuled olgu sulle armulised. Head teed, kaunis Soela!“

Parvlaev Soera on viimane kuuest laevast, mille riik tellis väikesaartega ühenduse pidamise projekti raames. Varem on sama projekti raames BWB-s valminud Abrukaga ühendust pidav parvlaev Abro ja Ruhnu liini teenindav parvlaev Runö, Kihnu, Manija ja mandri vahet sõitev Kihnu Virve ning Vormsi ja mandri vahet sõitev Ormsö. Lisaks ehitas Reval Shipbuilding sama projekti raames Prangli ja mandri vahet sõitva parvlaeva Wrangö.

„Minuarust täna on Eesti meresõidu ajaloos väga unikaalne päev,“ ütles Kihnu Veeteede juhatuse esimees Andres Laasmaa. „Selleks, et see laev on valmis saanud, on tegemist väga mastaapse, rahvusvahelise ja ülemerelise projektiga. Laeva tellijad on Tallinnas, kiil on pandud Lätis Riias, laevaehitajad olid saarlased, laeva kodusadam on Hiiumaal ja kõige selle tipuks veel – laevaga sõidavad Kihnu meremehed.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei pea põhjendatuks Saare ja Hiiu maavalitsuse soovi saada Sõru-Triigi laevaliinile tihedam graafik. Senine Sõru-Triigi parvlaevaliini täituvuse statistika sügisest kevadeni liini igapäevast graafikut ei toeta.

Ministeeriumi kantsler Merike Saks teatas pooliest kuud tagasi Saare maavalitsusele, et avalikest vahenditest toetatav ühistranspordiliin mõeldud eelkõige reisijate-, mitte maavalitsuste nõutud kaubaveo tagamiseks. „Rõhutame, et üksikute ettevõtjate majandustegevuse toetamine on vastuolus ühistranspordi korraldamise ja rahastamise põhimõtetega ning kujutaks endast lubamatut riigiabi,“ kirjutas Saks.

Majandusministeeriumi väljaütlemine, nagu oleks Sõru ja Triigi liin pelk mugavusliin, on ühtviisi tagajalgele ajanud nii saarlased kui ka hiidlased.

„Ma väga loodan, et seda liini saab tulevikus nimetada mugavusliiniks ainult selle pärast, et sellega on hästi mugav sõita,“ ütles Hiiu maavanem Riho Rahuoja. „Loomuliukult me pingutame, et see liin saaks aastaringselt igapäevaseks.

Rahuoja sõnul on liinile saadud laev oma sõsarlaevadest Ormsöst ja Kihvu Virvest parem.

„Vanasõna ütleb ka, et kolm on kohtu seadus,“ muheles Rahuoja. „Kahe esimese pealt õpiti ja see komas on tehtud siis kõiki eelnevaid möödalaskmisi arvesse võttes ja Soela peaks neist kolmest olema kõige parem.“

Riik on viimase seitsme aasta jooksul liinile toonud kümme uut laeva, kuus neist kurseerivad väikesaarte vahel ning neli peavad ühendust mandri ja suursaarte vahel. Hiiumaa on viimase poole aasta jooksul saanud kolm tuttuut laeva.

„Loodan ise ka, et laevaprobleemidega on mured meil tükiks ajaks maas,“ nentis Rahuoja. „Siin [Sõru-Triigi liinil kurseeriva parvlaeva Soela] see mahutavus küll ei tõusnud, aga mis mandri ja Hiiumaa vahet puudutab, siis seal me saime kolmandiku mahutavusest juurde. See peaks mõne aasta meid aitama küll.“

Rahuoja sõnul on juttu olnud ka Hiiumaa liinil oleva kahe merekanali – Heltermaa kanali ja Rukki kanali – süvendamisest. „Süvendamiseks läbirääkimised käivad,“ lausus maavanem. „Veeteede amet on sellega tegelenud, ütlevad, et ootavad ära, mis uued laevad teevad, äkki süvendavad ise [laevavindist paiskuva veega] kanalid ära.“

Paevlaev Soela

Võrreldes praegu Sõru-Triigi liinil kurseeriva laevaga mahutab uus laev ligikaudu sama palju sõidukeid ja reisijaid, samas pole laeva vaja sadamas ümber pöörata ehk reisi aeg on selle võrra lühem. Samuti on uue laeva manööverdusvõime ja merekindlus oluliselt paremad.

Soela operaatorfirmaks on AS Kihnu Veeteed.

Parvlaeva pardale mahub kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot.

Nime sai laev Hiiu ja Saare maavalitsuse korraldatud konkursi tulemusena, kus omavahel lepiti kokku, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime.

Laev on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on tal 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme, laeva pardal töötab korraga kuueliikmeline meeskond.

Soela ehitust rahastati 85 protsendi ulatuses perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning 15 protsendi ulatuses riigieelarvest. Laev maksis 9,4 miljonit eurot.

