Kõmsil said kokku harrastusteatrid

Kaie Ilves

Haapsalu SEE teater näitas Kõmsil igihaljast Oskar Lutsu "Kapsapead". Foto Tiia Treimann-Differt

Kõmsi rahvamaja saalis nautis läinud laupäeval harrastusteatrite etendusi sadakond inimest.

Teatripäeval osales seekord viis truppi, kes andsid kokku seitse etendust. Osalesid Piirsalu näitering, Noarootsi külateater, SEE teater Haapsalust, Tornimäe näiteselts Saaremaalt ja Kõmsi rahvamaja KÕT! teater. Kõmsi rahvamaja juhataja Lea Mäeoru sõnul on viis truppi päris paras hulk. Näitemängu traditsioon Kõmsil on pikk ja teisi harrastusteatreid on külla kutsutud juba kümmekond aastat.

„Läänemaa harrastusteatrite festivali korraldasime 2008. aastast alates seitse aastat jutti. Meie maja ja lava on näitemängu tegemiseks nagu loodud. Mõni tegeleb rohkem koorilaulu, mõni rahvatantsuga. Meil on teater,” ütles Mäeorg. Kõmsil on peetud ka Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Pärnumaa provintsiteatrite päeva. See aga Kõmsile pidama ei jäänud, sest käib külakorda. Tänavu korraldab provintsiteatrite päeva Hiiumaa.

„Mullu tähistasime KÕT! teatri viiendat sünnipäeva,” meenutas Mäeorg.

Tänavune teatripäev erines varasemaist selle poolest, et auhindu ei jagatud ja teatreid-näitlejaid paremuse järgi ritta ei seatud. „Otsustasime, et nimetame kokkutuleku festivali asemel teatripäevaks ja lihtsalt näitame üksteisele oma aasta tööd,” ütles Mäeorg. Otsuse tingis ka kartus, et osalejaid tuleb vähe ja festivali mõõtu ei saa täis. „Loobuda me ei tahtnud. Oma majas on ju KÕT! teater,” ütles Mäeorg.

Kui paremail aegadel on osavõtjaid olnud seitse, siis vahepeal oli kolm-neli. Seekord aga tuli viis – kaalukas hulk. „Žüriid meil siiski tänavu ei olnud. Mõtlesime, et mis me ikka võistleme,” ütles Mäeorg. Küll aga oli kohapeal raadiohääl Härmo Saarm, kes andis truppidele tagasisidet ja jagas näpunäiteid. „Oligi selline vabas vormis ja pingevabam päev,” ütles Mäeorg.

Harrastajad kogunevad Kõmsile alati aprillis. Selleks ajaks on trupid sügisest saadik koos käinud ja lavastused valmis. Kokku anti seitse etendust. Oli sketše, komöödiat ja draamat. Haapsalu SEE teater näitas igihaljast Oskar Lutsu „Kapsapead” (lavastaja Marge Kivi). KÕT! teater tuli välja üle tunni kestnud esietendusega – Vello Jaska „Sealpool silmapiiri” tõi lavale Aire Arge.

„Sõnumiga tükk põlvkondade vahelisest konfliktist, unistustest ja tegelikkusest,” ütles Mäeorg.

Kui teised tänavused osalejad olid n-ö vanad käijad, siis esimest korda oli kohapeal Noarootsi külateater. „Väga hästi mängisid,” märkis Mäeorg. Noarootsi oli talle täielik üllatus. Varem polnud Mäeorg sellest külateatrist kuulnudki, kuigi käiakse koos juba 2010. aastast.

Noarootsi külateatri lavastaja Ülle Schönberg leidis Kõmsi teatripäeva kohta vaid kiidusõnu. Teada sai ta sellest Piirsalu näiteringi kaudu.

„Piirsalu näiteringi kümnendal sünnipäeval kohtusime Kõmsi trupiga, kes meid teatripäevale kutsus. Läksimegi oma sketšidega kohapeale ja oli väga vahva. Loodame, et edaspidi kutsutakse ka,” ütles Schönberg.

Schönbergile meeldis väga Tornimäe näiteseltsi „Teie jumal” (autor Janno Puusepp, lavale seadnud Krista Kütt ja Urve Sepp).

„Tõesti hea oli KÕT! teatri lavastus. Väga võimas. Hakkas kohe hinge pihta,” ütles Schönberg.

Teatrit teha on Schönbergi sõnul keeruline – ei piisa raha ega aega. „Kerge ta ei ole, aga kui on soov ja tahtmine, siis saab raskustest üle,” märkis Schönberg.

Piirsalu näitering on juba staažikas Kõmsil-käija. „Oi-oi, oma kümme aastat tuleb ära,” ütles lavastaja Aino Viilup. Viilup ütles, et saab Kõmsilt alati positiivse laengu. „Läheme ikka ja jälle, et ennast näidata ja vaadata, mis on teised aasta jooksul teinud. Kui omasugused pealt vaatavad, on see hoopis midagi muud kui tavapublik. Üks mõnus sõpruskond. Korraldatud on alati kõik väga hästi. Kohe hea on minna,” kiitis Viilup.

Kõmsi teatriseltskond on Viilupile lausa nii tuttav, et iga uue näitleja tabab silm laval kohe ära.

Osalejad

* Piirsalu näitering , „Inimväärne elu”, autor Andrus Kivirähk, lavastaja Aino Viilup

* KÕT! teater, „Hea laps” ja „Seikluskink”, esietendus „Sealpool silmapiiri”, autor Vello Jaska, lavastaja Aire Arge

* Tornimäe näiteselts, „Teie jumal”, autor Janno Puusepp, lavastajad Krista Kütt ja Urve Sepp

* SEE teater, „Kapsapea”, autor Oskar Luts, lavastaja Marge Kivi

* Noarootsi külateater, „Sadamast sadamasse”, autor ja lavastaja Ülle Schönberg