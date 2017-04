Ilmateenistus lubab homseks sooja ilma

Riigi ilmateensituse lubab kevadpühaks, 1. maiks ilusat ilma ja kuni 14 kraadi sooja, öösel tuleb mitmel pool siiski arvestada ka miinuskraadidega.

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 4-10, öö hakul põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 3-7, öö hakul puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Ilm on sademeteta ning nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Esmaspäeva päeval on Lääne-Eestis selge, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-7, põhjarannikul 5-11 m/s. Sooja tuleb 9-14, rannikul kohati 5-7 kraadi.