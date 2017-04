Arno Peksari uhkeim trofee on albiino kährik

Urmas Lauri

Arno Peksari uhkeim jahitrofee on albiino kährik. Mees lasi selle mullu oktoobris Nehatu kandis. Topise valmistas Vändra taksidermist Janno Lang.

Peksar olnud ühel kuuvalgel oktoobriõhtul Nehatu kandis jahil. „Vaatan, kährik jookseb põllul, lasin ta ära,” ütles Peksar. „Kährikut ju ikka lastakse, meil on ta võõrliik ja neid võib vabalt küttida.”

„Läksin juurde ja… esimese hooga ehmatus!” kirjeldas Peksar. „Kurat! Kellegi valge tõukassi olen ära lasknud. Kerest käis ehmatus läbi, et see ei ole õige asi, olen valele asjale paugu pannud. Mõtlesin, et mis ma nüüd ometi tegin.”

Looma lähemalt uurides saanud jahimees kohe aru, et tegemist oli kährikuga, kuigi ebatavalise loomaga – nimelt albiino kährikuga.

Peksari kütitud loom ei ole küll ainulaadne, kuid albiino kährikud on siiski haruldased. „Mõningad juhud on Eestis teada,” teadis Peksar rääkida.

Topise valmistamiseks käis Peksar Pärnumaal Vändra kandis Langi jutul. „Meister sai selle alles nüüd valmis,” patsutas Peksar lumivalget looma. „Aga ta teeb ikka hästi küll!”

„Noorloom, täistalvekarva tal oktoobris veel polnud,” põhjendas Peksar kähriku kõhetut välimust.

Lang ütles, et topise tegemise tööprotsess on pikk. Kuigi topise valmistamisele kulub kolme päeva jagu töötunde, jagunevad need vähemalt kuu aja pikkusesse perioodi.

„Eriliseks teeb ta selle, et ta on albiino,” ütles Lang Peksari lastud looma kohta. Topisetegija käest on ennegi albiino kährikuid läbi käinud. „Neli tükki, üks neist oli sajaprotsendiline albiino.”

Peksari lastud looma nimetab Lang 99protsendiliseks albiinoks, sest looma nina on must ning tumedaid karvu on kährikul ka kõrvades.

„See on Peksari isiklik jahitrofee ja see on suur väärtus temale, sest paljud jahimehed kadestavad nüüd teda,” arutles topisetegija.

Pärnumaal Vändra vallas Kergu külas elav Lang on viimased 20 aastat ainult topiste valmistamisega tegelnud.

„Kindlasti üle tuhande, kisub kahe tuhande kanti,” ütles topisetegija. „Endal on mul jahitoas umbes 80 topist, täpselt ei teagi. On, mida külalistele näidata, eksootilisi loomi on ka.”

Fotod: Urmas Lauri