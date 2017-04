Rannakalanduse toetusraha jagavad Puise ja Topu sadam

Tarmo Õuemaa

Margus Medel juhib Läänemaa rannakalureid. Foto: Urmas Lauri

Läänemaa rannakalanduse seltsi üldkoosolek otsustas eile, et lubab toetusraha koguni kahele sadamale – Ridala valla Puise ja Topu sadamale.

Euroraha taotlus esitati Läänemaalt neljale sadamale. Nii Topu kui ka Puise sadam said hindamiskomisjonilt 4,6 punkti. Virtsu kalasadama projekt sai 4,52 ja Nõva sadam 4,38 punkti.

Sellisteks puhkudeks on ette nähtud lisareeglid, mis tõstsid Topu esimeseks.

Kuna Topu taotles 115 000 eurot, aga tänavu oli sadamate ja lautrikohtade teljes ette nähtud jagada pisut üle 200 000 euro, seisis üldkoosolek valiku ees, kas lükata u 90 000 eurot jagamiseks tuleval aastal või rahuldada osaliselt Puise sadama taotlus.

„Selgus, et Puise projekti saab kaheks lüüa küll. Puise sadamale küsiti raha laias laastus kaheks asjaks – jahutushoone ehituseks ja inventari soetamiseks. Puise puhul on peamine just jahutushoone ja selle saaks tehtud,” ütles Läänemaa rannakalanduse seltsi tegevjuht Margus Medell.

Järgmiseks aastaks jäänud sadamate raha on aga alla 135 000 euro. Kui jääki tulevikku mitte kanda, ei jätku suurprojektidele enam täismahus toetust. On ju arvata, et Virtsu ja Nõva sadamale taotletakse raha ka siis.

Üle 40 poolthääle ja kolme vastuhäälega otsustasid rannakalurid anda sadamaraha tänavu kahele sadamale.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturunduse teljest sai raha kuus projekti kokku rohkem kui 200 000 eurot. Ilma jäi kaks projekti.

Majandustegevuse mitmekesistamise teljest taotles raha 14 projekti ja said pooled ligikaudu 170 000 euro ulatuses.

Kalandus- ja merendustraditsioonide taastamise telge esitati seitse projekti ja raha said kõik.

Sügisel esitati kalasadamate arendamise tegevussuunda neli taotlust kokku 792 295 eurole. Taotlus esitati Nõva, Hara, Topu ja Virtsu sadama arendamiseks. Raha sai Hara sadam Noarootsi vallas.

Lõpliku heakskiidu Läänemaa rannakalanduse seltsi rahajagamisotsustele annab PRIA. Ühtekokku on Läänemaa rannakalanduse seltsil 2016–2019 jagada euroraha 2,245 miljonit eurot.