Kuursaal teeb Haapsalu suve kirjuks

Riina Tobias

Haapsalu kuursaali perenaine on sel suvel Kai Tarmula. Foto Arvo Tarmula

Haapsalu ühe suvise visiitkaardi kuursaali hooaja märksõnadeks on tantsuõhtud ja head kontserdid.

Hooaja tuleproov oli eile, kui õudus- ja fantaasiafilmide festivali öödisko andis promenaadiäärseile elanikele teada: suvi on kohe käes. Täna ja järgnevail nädalavahetustel on maja reserveeritud, kuni 20. mail avatakse uksed kõigile.

Kuursaali uus perenaine Kai Tarmula loodab inimesed kohale meelitada mitmekesise programmiga: klassikast ja džässist popi ja rokini. „See teeb suve hästi kirjuks, ja peabki tegema,” ütles Tarmula, kelle hinnangul on 150 kohaga ja suure terrassiga hoone olnud alakasutatud.

„Ta sobiks vaiksena küll nukrasse romantilisse suvituslinna, kuid ma kujutan teda ette ikka sündmuste ja kokkusaamiste kohana,” ütles ta.

Kord või kaks kuus tulevad korraliku orkestriga tantsuõhtud. „On näha, et inimesed, ka kohalikud, soovivad tantsida,” ütles Tarmula, „ja tahavad päris kohta ning päris muusikat healt tantsuansamblit.”

Paar korda suve jooksul mängib rahvale tantsuks Haapsalu inimestest koosnev majabänd: Jaan Lehepuu, Mattias Mutso, Karel Rahu ja augustist ka Antti Kammiste. Läänemaa inimestest toob Tarmula kuursaali veel muusikatudengid Hanna-Liis Lao, Kelli Kibari ja Rene Allkivi.

20. mai avapeol mängivad tantsuks Kaire Vilgats ja ja 12-liikmeline Glamband.

Menüüs on kõike

Menüü on kuursaalis uus, kuid tagasi on mõned üle-eelmise hooaja hitid. „Näiteks peedi-kitsejuustu risotto, mis eelmisel aastal oli kadunud,” ütles Tarmula, kelle sõnul peaks tänavune menüü rahuldama kõiki, nii lapsi kui ka suuri.

Köögimeeskonna tuumik on sama kes eelmisel ja üle-eelmisel hooajal, laudu teenindav personal on uus. Uus on joogimenüü, kokteile segavad baarmenid. „Minu meelest käib kuursaali juurde kerge suvekokteil,” ütles Tarmula. „Nagu ka kook ja hea kohv.”

Jooke hakatakse ka kaasa valmistama. „Kuidas sa ilusaid kokteile kaasa pakid? Uus huvitav väljakutse,” sõnas Tarmula.

Siiski on kuursaal pigem perekeskne koht: lastel peab seal olema tore ja midagi head süüa.

Valikut on kohalikelt tootjatelt, näiteks leiba tellitakse Vormsist.

Juulist on pühapäeviti plaanis pakkuda brantše ehk hiliseid hommikusööke ehk.

Melomaanid peaksid olema rahul

Kord kuus pakub kuursaal eksklusiivsemaid öökontserte: juunis esineb Vaiko Eplik ja Eliit, juulis Mick Pedaja koos visuaalse osaga, augustis Põhja Konn.

Tulemas on Kadri Voorand, augustis tehakse kummardus Valter Ojakäärule.

Melomaanide jaoks tuleb kuursaali sari „Must mesi”, kus Heidy Purga valib kuuekümnendate-seitsmekümnendate soul’i.

Kontsertidest ja pidudest vabadel nädalavahetustel mängivad muusikainimesed vinüülplaatidelt valitud muusikat: toredat eesti estraadi ja maailmamuusika klassikat.

Pühapäeviti on plaanis pakkuda puhkpillimuusikat. „See maja väärib suurt muusikat,” ütles Tarmula.

Pärast avapidu on kuursaal lahti kolmapäevast pühapäevani. Kui juunis saabub ka suvi, siis võib-olla juba iga päev.

„Oleme valmis kõigiks suurüritusteks,” ütles Tarmula. „Ülejäänu on suur mõistatus – kuidas inimesed liikuma hakkavad. Peame valmistuma igasugusteks üllatusteks.”