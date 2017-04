Uus politseikaater jõudis täna Haapsallu

Kaire Reiljan

Täna pärastlõunal jõudis Haapsalu piirivalve kai äärde Haapsalu politseijaoskonna uus merepäästekaater, Kessu M-10.

Saaremaal Nasval Baltic Workboats AS laevatehases valminud politseikaater on esimene päris uus alus, mida Haapsalu politsei merepäästeüksus enda käsutusse on saanud.

Uus kaater on registri järgi 11,99 meetrit pikk ja selle süvis on veidi üle 80 cm. „See on eelmisest kiirem, sellel on suurem kanderaami hoidmiskoht, inimesi mahub rohkem kajutisse, tehnika on viimane sõna, otsinguprožektorid, infrapunakaamerad,” loetles Haapsalu politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Tarmo Tomson omadusi, mille poolest uus alus eelmist merepäästekaatrit K-020 edestab. Tomson lisas, et otsingu ja päästetegevus peaks nüüd Läänemaal kõvasti paranema.

„Uus laev on ikka uus laev,” ütles politsei merepäästeüksuse liige Riho Kuusklaid ning võrdles vana ja uut alust: „Nagu Moskvitš ja 500ne mersu”. Kuusklaid tõdes, et kuigi kaatrijuhid on Saaremaal esmakoolituse juba läbinud, algab nüüd aluse tundmaõppimisaeg. „Iga ilmaga ja iga tuulega, sest kõik need mõjutavad paadi käitumist. Samuti tuleb harjutada, kuidas ta käitub teise aluse lahtitõmbamisel,” loetles ta.

Kaatrijuhtidel tuleb harjuda sellega, et rooli asemel juhitakse alust joystickiga ning paljud asjad käivad arvutite pealt.

Baltic Workboats AS projektijuht Andres Saar nimetas uute kaatrite ehitust põnevaks – politsei esitas laevaehitajatele oma soovid ja neile püüdsis tehas ka lahenduse leida. Saar tõi näiteks, et algselt oli alusele kavandatud alumiiniumist vöör, kuid see tuli ringi teha. „Kokkuvõttes tuli väga huvitav vöör, mis annab algselt kavandatust palju rohkem võimalusi,” rääkis ta.

Mõne näitaja järgi ületab uus kaater ette pandud parameetreid. „Hanke järgi peab kiirus olema 35 sõlme, täna Saaremaalt tulles saime aga 42,7 sõlme kätte,” nimetas Saar.

Paadi maksumus on üle 1 miljoni euro. Tehasepoolne garantii on 24 kuud, masinatele 8 ja korpusele 15 aastat. Baltic Workboats ASi tehases valmis korraga kaks uut merepäästekaatrit – teine neist alustab teenistust Mustveess.

Haapsalu kaatri nime Kessu mõtles välja Haapsalu vanempiirivalvur Vendo Jugapuu. „Meil on Kessu regatt ja Kesselaid,” põhjendas Tarmo Tomson nime sobivust. Aluse ristiema on noor Haapsalu jaoskonna piirivalvur Heike Pohla.

Fotod Arvo Tarmula