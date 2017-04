Tarankovi tapja kohtuotsus oli karmim prokuröri küsitust

Tarmo Õuemaa

Täna mõistis Pärnu kohtumaja Haapsalu kohtumaja kohtunik Juri Vorobei süüdi Nikolai Tarankovi ettekavatsetud tapmises ja tulirelva ning selle öösihiku ebaseaduslikus käsitlemises. Liitkaristuseks mõistetud 9 aastat ja 6 kuud vangistust oli ligi kaks aastat rohkem kui taotles prokurör.

Juri Vorobei, kes tappis väidetava allilmaliidri Nikolai Tarankovi möödunud aasta 13. septembril Läänemaal Saunja lahe kaldal, oli ennast kõigis süüdistuspunktides süüdi tunnistanud. Kohus arvestas karistuse pikkuse puhul kergendavaid asjaolusid – kuriteo toimepanemine ähvarduse mõjul ning Vorobei poolt süü tunnistamine ja kahetsus. Arvestamata jättis kohus prokuröri esitatud süüd vähendavad asjaolud. Kohtunik ütles, et Vorobei karistus on alla sellise kuriteo karistuse keskmise määra.

Juri Vorobei kaitsja Aadu Luberg ütles, et ei jäänud otsusega rahule. „Loen kohtuotsuse läbi ja ma arvan, et ma vaidlustan selle,” sõnas ta. „Ma arvan, et kohtuotsus on liiga karm, karmim kui prokurör küsis. Miks, ei tea. Ma ei ole veel kohtuotsust lugenud.”

Prokurör Vahur Verte sõnul jäi ta otsusega rahule. „Mul oli hea meel tõdeda, et see kohtuotsus üldjoontes oli selline, nagu ma kohtu käest taotlesin ehk siis kohus mõistis Vorobei süüdi kõigis kolmes süüdistuspunktis, mille ma süüdistuseks esitasin. Samuti oli mul hea meel tõdeda, et kohus nõustus karistust kergendavate asjaolude esinemisega Vorobei tegudes ja mõistis talle keskmäärast väiksema karistuse,” ütles ta.

„Kaitsja tõi välja, et Vorobei tegevuses on karistust kergendav asjaoluna kuriteo toimepanemine ähvarduse mõjul ja selle võttis kohus arvesse. Tarankov ähvardas Vorobjovi seoses Tarankovi ja Vorobei omavahelise tüliküsimusega. Tarankov andis mõista, et tal on Eesti allilmas või kuritegelikes ringkondades piisavalt mõjuvõimu, et ta on võimalik tõkestada tõkestada Vorobei tegevust ja potentsiaalselt Vorobei elu ohustada. Vorobei võttis seda ähvardust piisavalt tõsisena, et selle teoni jõudis. Aga motiveeritud kohtuotsusega ma ei ole veel tutvunud, tean nii palju kui siin täna kuulsin,” kommenteeris prokurör.

Prokurör Vahur Verte tunnustas keskkriminaalpolitsei, kes tõkestab ja pärsib edukalt allilma. „Selle tõttu on viimased kümme aastat olnud väga rahulik. Viimane selline avalikku kõlapinda jõudnud säärase kaliibriga tapmine oli minu mäletamist mööda Kalev Kure tapmine. Sellest on nüüd üle kümne aasta möödas. Eeskätt jäid sellised sündmused 90ndatesse,” ütles ta.

„Hea meel on tõdeda, et keskkriminaalpolitsei saab oma tööga suurepäraselt hakkama, mille tõttu on väga, väga ebatõenäoline ja ebaharilik, et keskmine kodanik tänaval tunnetaks Eestis organiseeritud kuritegevuse olemasolu. Ka antud juhul Vorobei valis Tarankovi tapmiseks kõrvalise koha. Tavalised kodanikud seda ei näinud ja selle tõttu kannatada ei saanu,” lisas Verte.

Verte sõnul jälgis keskkriminaalpolitsei Vorobeid juba enne kui mees tapmise toime pani ja see aitas tapja kiiresti leida. „Keskkriminaalpolitsei on viimased paar aastat oma menetlustaktikat mõnevõrra ümber kujundanud. On asutud laiahaardelisemalt jälgima, mis toimub Eesti organiseeritud kuritegevuse ringkondades. Info ja teave selle kohta, mis siin toimub, on igal ajahetkel võrdlemisi hästi olemas. Ja see oli üks argumente, miks vähem kui nädalaga oli Tarankovi tapmises kahtlusalune ehk Vorobei teada, nädalaga oli ta kinni peetud ja kohtu poolt ka vahistatud. üksnes see infomonopol, mis keskkriminaalpolitseil on, võimaldas seda nii kiiresti ja tõhusalt,” ütles ta.

„Me ei tee sellest saladust (et Vorobeid jälgiti). Ka siin kohtusaalis oli üks tõend, mida prokuratuur esitas, Juri Vorobei sõiduki jälgimise protokoll. Jah, me teadsime, mida Juri Vorobei üldjoontes sel ajal tegi,” ütles Verte.