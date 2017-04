MTÜ Pagula: pagulaspere isa ei olnud vägivaldne (1)

Lääne Elu

Haapsalus pagulasi aidanud MTÜ Pagula annab oma fb-lehel täiendavaid selgitusi 27. aprillil Lääne Elus ilmunud artikli kohta („Pagulaspere lahkus Haapsalust teadmata suunas”). Väidetavalt põgenes pereema koos kolme lapsega vägivaldse mehe eest.

Lääne Elule andsid selle kohta selgitusi pagulastega tegelv Johannes Mihkelsoni keskus ja naiste varjupaikade liit, mõlemad viitasid perevägivallale, mistõttu tuli naine ja lapsed ära peita.

„Meie töötasime selle perega septembrikuust alates. Pereisa ei ole Eestis vägivaldne olnud,” seisab Pagula lehel.

Varasemate peresiseste juhtumite kohta Pagulal andmed puuduvad, küll aga palunud pereisa eraldi elamist juba kuu aega pärast Eestisse kolimist.

„Austades inimese soovi, me seda talle ka võimaldasime,” kirjutab Pagula.

Pagula väitel pole viimase kuue kuu jooksul pereisa naise ja laste juurde korterisse sisenenud ning suhtles abikaasaga ainult tugiisikute vahendusel.

„Lubamatud on tugiorganisatsiooni ja naiste varjupaikade liidu ütlused pereisa vägivaldsuse kohta, mida olnud ei ole. Naiste varjupaikadel peaks olema kogemused ja psühholoogid, kes peaksid suutma ära tunda tegelikult vägivalla all kannatava naise. Mitte kumbki organisatsioon ei ole pöördunud pereisa ega MTÜ Pagula poole küsimusega, mis tegelikult toimus. Samuti ei ole pereema lahkumisest teavitatud eluruumi omanikku, lasteaeda ega pereisa. Täna oleme küsimuse ees – meil on õigusriik, kuid mis siin toimub. Lapsed viiakse isa juurest ära teadmata suunas, eluruumi üle ei anta. Eestis kehtib siiski süütuse presumtsioon – inimene ei ole süüdi, kuni teda süüdi mõistetud ei ole,” seisab Pagula fb-lehel.

Pereisa on seitsme kuuga ära õppinud eesti keele ja käib tööl.