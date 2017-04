Kohus mõistis Juri Vorobeile tapmise eest üheksa ja pooleaastase vangistuse

Toimetanud Kaire Reiljan

Jüri Vorobei kohtupingis. Foto: Urmas Lauri

Pärnu Maakohus mõistis täna Juri Vorobei süüdi Nikolai Tarankovi ettekavatsetud tapmises ning tulirelva ja tulirelva öösihiku ebaseaduslikus käitlemises. Liitkaristuseks nende kuritegude eest mõistis kohus Vorobeile 9 aastat 6 kuud vangistust.

Prokurör Vahur Verte taotles Vorobeile karistuseks 7 aasta ja 9 kuu pikkust vangistust.

Vorobei tunnistas kohtus täielikult enda süüd.

Kohtus tunnistas 36aastane Vorobei, et temani jõudis Tarankovi ähvardus. Sellest sai ta aru, et Tarankov võib organiseerida tema tapmise ja nii otsustas ta Tarankovi ise tappa. Kohtus leidis tõendamist, et Vorobei soetas kuriteo toimepanemiseks illegaalse relva ja käis enne kuriteo toimepanemist sündmuspaika uurimas. Selleks, et olla Tarankovi surmas kindel, tulistas Vorobei talle viimase lasu pähe. Kohtu hinnangul näitab dsee sihikindlat kaalutletud eesmärgipärast käitumist kuriteo toimepanemisel. Inimeste vahelise konflikti lahenduseks ei tohi olla teise inimese surm, selline tegu kõigutab ilmselgelt ühiskonna üldist turvatunnet.

Vorobei omas küll relvaluba, kuid relvale ja laskemoonale, millega ta Tarankovi tappis tal luba ei olnud. Öösihik oli Vorobei sõnade kohaselt saadud sõbralt kingiks ja mõeldud jahirelvale. Kuigi iga tulirelva ja öösihiku omamiseks ja hoidmiseks on vaja relvaluba, ei taotlenud Vorobei seda, vaid hoidis sihikut ilma loata oma elukohas, rikkudes sellega relvaseaduse nõudeid.

Kohus leidis, et kohtule esitatud ja kohtus uuritud tõenditega on Vorobei süü kuritegude toimepanemises tõendamist leidnud. Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et esinevad seaduses sätestatud karistust kergendavad asjaolud – kuriteo toimepanemine ähvarduse mõjul ning Vorobei poolt süü tunnistamine ja kahetsus.

Süüdistuse kohaselt tapeti Nikolai Tarankov eelmise aasta 13. septembril Läänemaal Saunja külas seitsme järjestikuse püstolilasuga ülakehasse ja pähe, millest viimane oli nn kontroll-lask pähe, mille tagajärjel Tarankov silmapilkselt suri. Vorobei varitses Tarankovi tapmiskoha lähedal pilliroos kui viimane oli kalale minemas. Peale tapmist lahkus Vorobei sündmuskohalt autoga, kuid avastanud, et oli kaotanud mütsi, naases üsna pea. Kuriteopaika naastes tõstis ta Tarankovi laiba tema auto pagasiruumi, et kaitsta teda ilmastikutingimuste eest. Sündmuspaigast lahkudes peitis Vorobei tapmisel kasutatud püstoli teeäärsesse metsa, kaevates selle maasse. Hiljem näitas ta relva peidukoha vabatahtlikult politseitöötajatele ka ette.

Kohus mõistis Juri Vorobeilt välja menetluskulud kogusummas 6904 eurot.

Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.