HÕFF algab täna kollide koledusvõistlusega

Toimetanud Kaire Reiljan

HÕFFi avamine eelmisel aastal. Foto arhiiv

Taevaliku sekkumise kiuste stardib täna kell 19 Haapsalu kultuurikeskuse eest 12. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival.

Avaürituseks on kollide koledusvõistlus, mis kasvab eepiliseks madinaks koledate ja ilusate kollide vahel, kui viimased ootamatult üritusele saabuvad ja ühiskonnas käibiva suhtumise vastu – koletised ei või olla ilusad – protestivad. Vaatemängu autorid on tuntud koreograafid Rene Köster ja Madleen Teetsov-Faulkner. Kaasa elama on kutsutud kõik haapsallased.

Avamine jätkub kultuurimaja suures saalis, mille ekraanile jõuab esimest korda Euroopas musta huumoriga vürtsitatud stiilipuhas põnevusfilm „Väikesed kuritööd”. Filmi, mille peaosas on „Troonide mängu” staar Nicolaj Coster-Waldau, esitleb Haapsalus ameeriklasest režissöör Evan Katz.

Pühapäevani kestva festivali programmist leiab kolme päeva jooksul kõige paremaid, värskemaid ja pöörasemaid õudus- ja fantaasiafilme, kultusklassikuid ja taasavastusi filmikunsti varakambrist. Esilinastub kaks uut Eesti filmi: Mart Sanderi õudusfilm „Juhuslik nimetaja” ja dokumentaalfilm „Tartu Video kroonikad”, mis annab ülevaate 1980ndatel alguse saanud põrandaalusest videokassetibuumist.

Kokku on festivali kavas 29 pikka filmi – rohkem kui kunagi varem. Lisaks võistlevad Haapsalus Euroopa parimad lühikesed õudus- ja fantaasiafilmid, millest parim pälvib maailmas väga hinnatud Méliès D’or´i ehk Kuldse Mélièsi nimelise preemia nominatsiooni. Samuti linastub lühikeste žanrifilmide eriprogramm „Väikesed luupainajad”. Tänavune festivali fookus on pühendatud fantastilistele olevustele.

Festivaliga kaasneb mitmekesine ürituste kava, kust leiab näiteks kummarduse tänavu meie seast lahkunud eesti ulme suurkujule Tiit Tarlapile, südaöise orienteerumismängu, peredele mõeldud õudusjuttude hommiku, heviaeroobika, öödisko „Kevad südames” ja Eesti ulme-, fantaasia- ja õuduskirjanduse näituse.

Festivali viimasel päeval on kavas avalik arutelu „Kas HÕFF rikub Haapsalu mainet ja röövib elanikelt une?”, mis on inspireeritud kuue Haapsalu pastori pöördumisest linna poole lõpetada festivali toetamine.

Enamik festivali filme on mittesoovitatav alla 13-aastastele. Õhtuseid seansse ei soovitata alla 16-aastastele. Osa filme on alla 16-aastatele keelatud.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on rahvusvahelise Euroopa fantastiliste filmide föderatsiooni Méliès liige.

Festivali korraldavad Haapsalu linnavalitsus, MTÜ HÕFF ja MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival.

Rohkem infot seansside ja ürituste kohta leiate festivali kodulehelt www.hoff.ee.