Valitsus saatis Rail Balticu leppe riigikogule kinnitamiseks (2)

Valitsus saatis Rail Balticu leppe riigikogule kinnitamiseks

Täna tutvustas majandus- ja infrastruktuuriminister Kadri Simson valitsusele Rail Balticu uue tasuvusanalüüsi tulemusi, misjärel valitsus otsustas saata Rail Balticu lepingu ratifitseerimiseelnõu edasi riigikogule.

“Otsustasime ära, et saadame riigikogule Rail Balticu lepingu ratifitseerimiseks,” ütles peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil, lisades et Rail Baltic on hea projekt Eesti majandusele, inimestele ja ühendustele.

Kolme Balti riigi peaministrid sõlmisid jaanuaris Rail Balticu rajamise kokkuleppe. Leppe kehtima hakkamiseks peab selle ratifitseerimima riigikogu. Varasemalt on Simson öelnud, et ratifitseerimise seadus jõuab riigikokku eeldatavasti 2. mail.

Konsultatsioonifirma EY tehtud Rail Balticu tasuvusanalüüsi teisipäeval avaldatud laiendatud kokkuvõtte kohaselt kujuneb Rail Balticu raudteeprojekti kahjumiks selle eluea jooksul 3,96 miljardit eurot. Ilma Euroopa Liidu (EL) kaasfinantseerimiseta, millest loodetakse Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) 85-protsendi ulatuses kapitalikulutuste rahastamist, poleks Rail Balticu projekt kuidagi rahaliselt elujõuline.

Koos Kaunas–Vilnius lõigu ehitusega on rahvusvahelise raudteeprojekti Rail Baltic hinnanguline maksumus viimastel andmetel 5,8 miljardit eurot. Eesti territooriumil tehtavate tööde prognoositav kogumaksumus projekti elluviimiseks on ligikaudu 1,3 miljardit eurot, sealjuures omafinantseeringuks 250-300 miljonit eurot.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.