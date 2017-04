Palivere kool sai huvijuhi

Kaie Ilves

Palivere kooli uus huvijuht on Kätlin Reinik. Kooli õppealajuhataja Margit Ülevaino ütles, et pikka aega ei olnud koolil üldse huvijuhti, kuid siis tõstis vald huvijuhtide palka.

„Siis korraldasime konkursi ja meile tuli Kätlin. Tegemist on kohusetundliku, naksaka ja igati hakkaja noore inimesega, kes suutis väga sujuvalt kooliellu sisse elada,” ütles Ülevaino.

Kätlin Reinik õpib Tallinna ülikoolis pedagoogikat. Ta on Taebla gümnaasiumi vilistlane. „Kandideerisin Palivere kooli huvijuhiks oma klassiõdede soovitusel, kes ise olid õppinud Palivere koolis. Tundsin, et see on hea võimalus ennast arendada,” ütles Kätlin Reinik.