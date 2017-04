Nõva proovib esimest korda kaasavat eelarvet

Tarmo Õuemaa

Nõva vallavanem Deiw Rahumägi. Foto: Urmas Lauri

Nõva vald ootab 1. maini ettepanekuid, kuidas kulutada 3000 eurot valla raha.

„Meie kodanikud tahavad otsustamises kaasa rääkida. Mõtlesime siis, et pakume kaasavat eelarvet,” ütles Nõva vallavanem Deiw Rahumägi.

Kaasava eelarve raha eest elluviidav tegevus või investeering peab pakkuma avalikke hüve ega tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele.

„Piisab, kui kirjas on idee, kui palju see maksab ja millised on tulevikukulud,” sõnas vallavanem.

„3000 eurot ei tundu ehk suur summa, aga vald on ka väike,” lisas ta.

Kolmapäevase seisuga ei olnud kaasava eelarve raha kulutamiseks ettepanekuid veel tehtud.